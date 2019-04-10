Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Acırsak Acınacak Hale Geliriz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Acırsak Acınacak Hale Geliriz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz"
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