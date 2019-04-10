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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Acırsak Acınacak Hale Geliriz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Acırsak Acınacak Hale Geliriz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Acırsak Acınacak Hale Geliriz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz"

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