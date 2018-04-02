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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcular karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcular karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul'dan dönüşünde Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcular karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcularla bir araya geldi. 

Öğrencilerin gerçekleştirdiği mehter takımı gösterisini eşi Emine Erdoğan ile izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman mehter marşına eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendiren öğrenciyle de şarkı söyledi.  

Erdoğan ve öğrenciler, "Engelliler Türk tarihine sahip çıkıyor" yazılı pankart önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Karşılamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.  

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