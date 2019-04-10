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Cumhurbaşkanı Külliyede Bahçeli İle Görüşecek

Cumhurbaşkanı Külliyede Bahçeli İle Görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Külliyede Bahçeli İle Görüşecek

ANKARA Anadolu Ajansı - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Külliyede Bahçeli İle Görüşecek

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