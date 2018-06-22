Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınına katıldı

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevapladı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin getireceği yenilikler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, ATV, A News ve A Haber Radyo ortak yayınına katıldı. Salih Nayman ve Banu El moderatörlüğündeki “Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel” programında gündemdeki konu ve gelişmelere ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin getireceği yenilikler hakkında bilgi verirken, çeşitli konularda da değerlendirmelerde bulundu.

“ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ AÇILIŞINI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İstanbul üçüncü havalimanında gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta 90 ileride 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacaklarını kaydetti.

F-35 alımıyla ilgili kararın ABD Başkanı Trump’tan döneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi uçağını üretir duruma geleceğini, bunun çalışmalarının yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, “4.5 ton ağırlığında bir uçak ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” dedi.

“KANDİL OPERASYONUNDA, PKK LİDER KADROSUNDAN 35 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil’de yürütülen operasyonla ilgili olarak, “Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı hâlinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı hâlinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hâle geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki birçok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Türkiye’ye neler getireceği Cumhurbaşkanlığı’nın nasıl şekilleneceğine ilişkin soruları da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin güçler ayrılığını zayıflatmadığını aksine daha da güçlendirdiğini belirterek, “yeni sistemle herkes kendi işini yapacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemle çözüm üreten ve sonuç odaklı devlet anlayışı ile sorunların çözüleceğini, bürokrasinin azalacağını ve kararların hızla alınacağını kaydetti.

Bakanlık sayısının 16’ya ineceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu dört tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli" ifadesini kullandı.

“YENİ SİSTEMLE YATIRIMLARIN VE YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ AÇILACAK”

Yeni sistemle yatırımların ve yatırımcıların önünü açılacağını ve millî gelirin artmasıyla istihdamın da artacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklarla ilgili olarak, “Sekiz tane başkanlık burada söz konusu. Genelkurmay Başkanlığı, Millî İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Millî Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Sekiz başkanlık olarak da bunlar çalışıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının parlamentodaki yapı doğrultusunda belirleneceğini ifade etti.

Bürokratik oligarşinin de yeni yapıyla kırılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir" ifadesini kullandı.