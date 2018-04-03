Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni 'ne katıldı.

Törendeki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, konuğu Putin'e ve heyet üyelerine "Hoşgeldiniz." dedi.

"Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji iş birliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, " Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nin temelini bugün burada değerli dostum Putin ile atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve kıymetli heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İki ülke arasında özellikle son 15 yılda ikili ilişkilerde katedilen büyük mesafenin gelecek adına önemli bir referans olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün, yedinci toplantısını gerçekleştireceğimiz üst düzey işbirliği konseyi, ilişkilerimizin geldiği seviyenin adeta sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

Rusya Federasyonu ile birçok stratejik projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, S-400 Hava Savunma Sistemleri, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı ve temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bunlardan sadece birkaçı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Suriye'deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içindedir." dedi.

"HAYALİ DAHİ KURULAMAYACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye'nin 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, 2017 yılında da yüzde 7,4 büyüme başarısı sergilediğini ifade eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum, enerjiye olan ihtiyacımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve doğalgaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, enerji sektörünün her alanında yatırımların kesintisiz devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor." ifadesine yer verdi.

Dünyada 31 ülkenin kullandığı elektriğin önemli bir bölümünü faaliyette olan 450 nükleer santralden elde ettiğini, 16 ülkede 55 nükleer santralin de inşa halinde olduğunu söyleyen Erdoğan, bugün temeli atılan Akkuyu ile bu sayının 56 olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."

Karbondioksit salınımı bulunmayan nükleer santrallerin temiz bir enerji kaynağı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları belirtti:

"Bu santral, enerji güvenliğimize katkı sağlarken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacaktır. Bu tecrübenin nükleer enerji alanında yetkin, uluslararası çapta söz sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de ciddi katkısı olacaktır. Nitekim şu an yüzlerce gencimiz Rusya'daki üniversitelerde nükleer enerji konusunda öğrenim görüyor. İnşallah bu gençlerimiz, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek önemli görevler üstlenecektir."

Türkiye'nin pek çok yatırımı ve eseri gibi yarım asırlık hayali Akkuyu projesini hayata geçirmenin de kendilerine nasip olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akkuyu projesine karar verdiğimiz andan itibaren sayın Putin başta olmak üzere, tüm Rus makamlarıyla siyasi ve teknik düzeyde çok yakın bir mesaimiz oldu. Kendileri bu aşamaya gelinceye kadar gerçekten takdire şayan bir iş birliği sergilediler. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş birliği ruhudur. Bunun için dostum Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sayın Başbakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekillerine de bu süreçte verdikleri destek için daha önceki enerji bakanlarım için hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum.Tabii gece gündüz demeden çalışarak, bu projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile her düzeyden yetkilimize de tebriklerimi iletiyorum."

Erdoğan, dört reaktörden oluşacak santralin ilk reaktörünün 2023 itibarıyla işletmeye alınması hedefi doğrultusunda hep birlikte çalışılacağını aktararak, "Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız. Bu düşüncelerle temelini atacağımız bu tesisin inşaatının en kısa zamanda sonuçlandırılmasını, ülkelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, tören alanına TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Bandosu'nun çaldığı Rus halk şarkısı "Kalinka" eşliğinde geldi.

Erdoğan ve Putin konuşmaların ardından Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne video konferans yoluyla bağlandı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, teknik heyetle Mersin'de bulunduğunu belirterek, "Bizim buradan yapacağımız anonsla birlikte onlar da butonlara basacak. Böylece temeli atacağız." dedi.

Temeli atılan alanı görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yoğun bir çalışma olacak ve bu çalışmaların neticesinde de inşallah 2023'te yine birlikte açılışını yapacağız." ifadesini kullandı.

Tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah Bismillah" diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile açılışı gerçekleştirdi.

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere, törene katılanlara rozet takıldı.

İki liderin konuşmalarının ardından Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını istedi. Elvan'ın butona basmasıyla Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Rus heyetinden de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere birçok bakan ve enerji sektöründen temsilciler hazır bulundu.