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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Particio, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Particio'nun, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

 

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