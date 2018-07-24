Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Particio, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Particio'nun, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Particio, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Particio'nun, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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