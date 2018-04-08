Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aydın 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arabamın samanı, martinimin dumanı, şu Aydın'ın içinde yoktur efemden yamanı." dizelerini okuyarak başladı.

Efeler diyarı, rahmetli Adnan Menderes'in yadigarı Aydın 'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlara selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK parti teşkilatlarında görev yapanlara şükranları sundu, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Aydın , 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık 'evet' oranıyla beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığın şehri olan Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Biz, Aydın'ı bir milyon 100 bini bulan nüfusu, 670 mahallesi, incirinden zeytinine, pamuğundan sebzelerine kadar her çeşit ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla, turizmi, sanayisi ve ticaretiyle 2023 Türkiye'sinin lokomotif şehirlerinden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

"AYDIN'DA ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye için neler yapıldığının, Aydın'a hangi hizmetlerin getirildiğinin en yakın şahidinin Aydınlılar olduğunu belirten Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması sonucu Aydınlılara yeteri kadar kendilerini anlatamadıklarını gördüklerini söyledi. Bu kongreyle Aydın'da yeni bir döneme adım attıklarını vurgulayan Erdoğan, "Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyelerini tek tek ayağa kaldırarak, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?" sorusunu yöneltti.

"SİZİN GÖNLÜNÜZDE YAŞATTIĞINIZ CHP İLE İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR"

Salondaki coşkunun 2019'daki yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürülmesini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aydın, 1919-1922 yılları arasında 40 aya yakın istiklal mücadelesi vermiş, düşman işgaline karşı 7'den 70'e topyekun kıyama geçmiş bir şehrimizdir. Daha sonra da Aydın yerli ve milli duruş sahibi bir şehir olarak hep demokrasinin, özgürlüklerin yanında yer almıştır. Şehrimizin, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten olsa gerek, hala CHP'ye çok ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum; sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür."

Erdoğan, Türkiye PKK terör örgütünün çukur eylemleriyle mücadele ederken, CHP'nin olayı "Bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması" olarak ifade edebilecek kadar alçalabildiğini, CHP'li milletvekillerin "devlete karşı hendek hendek direnmekten" söz edebilecek kadar şirazeyi kaybettiklerini söyledi.

Bölücü örgütün Meclisteki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zata, "Birlikte iyi salladık" diyen CHP yöneticileri olduğunu belirten Erdoğan, "Devletin güvenlik görevlilerini 'faşist', PKK'lı teröristleri 'mağdur eylemci' olarak niteleyen bu CHP'nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki partiyle hiçbir ilgisi alakası olamaz." dedi.

"SANATÇILARIMIZIN YANLIŞ SAFTA YER ALDIĞINI İMA EDİYOR"

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için sanatçılarla yaptıkları Hatay ziyaretine de değinen Erdoğan, bunun hem Türkiye hem dünyada bunun sayısız örneği bulunduğuna dikkati çekti.

Kendisinin il kongresi vesilesiyle Hatay'da bulunduğunu, sanatçılarla ziyaret için gittikleri karakolda buluştuklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar sınır karakolunda çok güzel, tarihi bir manzaraya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış. Grup toplantısında, burada zikretmekten hicap duyacağım hakaretleri bir kenara bırakarak söylüyorum, asıl vahim olarak ne diyor biliyor musun? 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. Ey Aydınlı kardeşim, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, bu partinin başındaki zatın içine düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti, nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Ey CHP, bak biz 100'üncü yıla bir hazırlık yapıyoruz, sen ne yaptın? Sen şu ana kadar ne yaptın? Teröre destek vermekten başka ne yaptın? Teröristlerle birlikte yol yürüdün, onların çukur kazmalarına destek verdin, başka ne yaptın?" diye sordu.

CHP'lilerle "Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltilmesini isteyen Erdoğan, hiçbir CHP'linin bu soruya tutarlı bir cevap veremeyeceğini söyledi.

"Siz bunların dillerinden adalet lafını eksik etmediklerine, adalet diye yollara düştüklerine bakmayın." diyen Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın "Adalet ağaçlara su vermektir, adaletsizlik ise dikene su vermektir." sözünü hatırlattı.

Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ'sünden PKK'sına kadar terör örgütlerini savunmak adalet demek değildir. Ülkesine ve milletine hayırlı her işi baltalamak adalet değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ahlaksızca, öyle terbiyesizce, öyle haysiyetsizce ifadelere sarıldı ve şahsıma saldırdı ki inanın bana ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zül addederim. Üstat Necip Fazıl böylelerine 'alçak' demezdi, üstat 'alçak' kelimesinin bir seviye belirttiğine inandığı için böylelerini 'çukur' diyerek tarif ederdi. Bu zat da öyledir, yani çukurun ta kendisidir. Hatta bu zat sadece çukur da değil aynı zamanda kullanıldığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki ben de ağız var, her ifadeyi kullanırım. Senin o kullandığın ifadeleri biz unuttuk. Biz dahasına da muktediriz de bulunduğumuz makamlar buna müsaade etmiyor."

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin siyaset, belagat ve fikirle uzaktan yakından ilgisi olmadığını, bu sözlerini asla muhatap almadığını ve cevaba değer bulmadığını dile getirdi.

"İÇİNDE BULUNDUĞUN DALALET UYKUSUNDAN UYANMAYA BAK"

Kılıçdaroğlu'nun değindiği konuların hepsinin sonunu kendisine bağladığını aktaran Erdoğan, "Neymiş? Bizi uyutmayacakmış, biz günün 24 saatini, haftanın 7, yılın 365 gününü zaten ülkemize ve milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun dalalet uykusundan uyanmaya bak." dedi.

Şahsi meseleleri geri plana bırakabileceğini belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda kimseyi gözünün görmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Bu zatın söylediği öyle şeyler var ki ülkemize ve milletimize olan sorumluluğumuz gereği bunları cevaplamadan geçemeyeceğiz. İfadelerine baktığımız da bir insan nasıl bu kadar cahil olabilir, nasıl bu kadar ülkesinden ve dünyadan bihaber olabilir, açıkçası anlayamıyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kanun hükmünde kararname ile faizin düşeceğini sandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela bu zat, istihdamın kanun hükmünde kararname ile sağlanabileceğini sanıyor. Bu zat, ticari borçların kanun hükmünde kararname ile sıfırlanabileceğini düşünüyor. Mesela bu zat, iç ve dış borçların kanun hükmünde kararname ile hal olabileceğinin hayalini kurabiliyor. Hatta bu zat, 'Çalışmayan adam borçlanıp kendine beyaz eşya alıyor sonra da borcunu ödeyemeyip, tefeciye mahkum oluyor. Ben bu düzeni bozacağım.' diyor. Aman ya Rabb'i, bu ne cehalet."

"BU ADAMA KİMSE TÜRKİYE'Yİ EMANET ETMEZ"

"Ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi emeğiyle, kendi alın teriyle, kendi becerisiyle, kendi yeteneğiyle tek kuruş kazanmamış adama ana muhalefet partisini teslim ederseniz işte böyle zırvalar." diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK'ye genel müdür olduktan sonra kurumun ne hale geldiğini herkesin bildiğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteye, bu evi üç kuruşa satmak zorunda kalan bir adama milletimiz ülke ekonomisini teslim etmez. Hep söylüyorum, iş bilenin, kılıç kuşananındır. Biz hamdolsun 15 yıldır işimizi de yaptık, gerektiğinde kılıcımızı da efeler gibi kuşandık. Muhalefetteyken 'Benim adım Kemal.' diyerek boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama ülke yönetmek için bilgi, birikim, feraset, program, proje gerekir. Bunlarda bırakın ülkeyi yönetmek için gereken kabiliyetleri, eski siyasetçilerin en azından kulağa hoş gelen söz söyleme sanatı bile yok. Hepsi de artık rahmeti rahmana kavuşan Menderes'in, Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, Türkeş'in siyasetlerindeki letafetleri düşündüğünüzde bu zatın içinde bulunduğu zillet daha iyi anlaşılabiliyor. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu, hakaret dolu, 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenlerin ihanetiyle dolu. Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar derler."

Erdoğan, dünyada herkesin Türkiye'nin büyüme başarısını konuştuğuna işaret ederek "Bu zat kendi aklınca onu da değersiz hale getirmeye çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Daha büyüme oranının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, ne şekilde hesaplandığını bilmeyen bu adama kimse Türkiye'yi emanet etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu 2010'dan bu yana girdiği bütün seçimleri kaybettiğini söyledi.

Kaybedilen bu seçimleri hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama hakkını yememek lazım. Bu arada partisinin kongrelerinde hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada zaten. Ben, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan. Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin. Türkiye demokrasiyi görsün. Bununla demokrasiyi görmek de mümkün değil, Niye? Çünkü demokrasi güçlü muhalefetle güç kazanır. İktidar var ama güçlü muhalefet yok. Onun için şimdi biz tek kale oynuyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun milletin karşısında kaybedip, partisinin kongre salonlarında kazanarak bugünlere gelmesinden dolayı pusulayı iyice şaşırdığına işaret eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile hangi devlet arasında sorun çıkarsa safını hemen karşı taraftan yana belirlediğini aktardı.

Türkiye ile hangi terör örgütü arasında mücadele varsa Kılıçdaroğlu'nun kim ve ne olduğuna bakmadan, terör örgütünün safında yer aldığını da vurgulayan Erdoğan, "Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Böyle bir şey olabilir mi? Ne işin var senin bölücü örgütün yanında?" diye konuştu.

Hakkari'deki CHP mitinginde parti bayrağı ve Türk bayrağı olmadığını hatırlatan Erdoğan, kendilerinin ise Hakkari'ye her zaman Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla gittiklerini vurguladı.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Bölücü terör örgütünün Yüksekova'da AK Parti binasını bombaladığını da anımsatan Erdoğan, teşkilat binasının yenisini yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, "Hiç bir zaman yılmadık, çekinmedik, üzerine üzerine gittik. Çünkü biz şuna inanıyorduk. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Oralar da teşkilat başkanlarımızı şehit ettiler, kaçırdılar ama buna rağmen yürüdük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ ile mücadele ettiklerini de anımsatarak, "Bu zatı, yine karşımızdaki ihanet çetesinin yanında bulduk. Şimdi de Afrin operasyonuna bakışını terörle mücadele olarak değil, savaş-barış denklemiyle izah ederek, PYD'nin safında yerini almıştır. Bu da çok enteresan. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medya mensuplarına hakaret edecek kadar zıvanadan çıkan bu zatı ben sizlere, milletime havale ediyorum." dedi.

"AĞZINI ÇALKALAMASI LAZIM"

Sanatçıların başlarının tacı, sporcuların da gönüllerinin baş köşesinde yerleri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Medya mensupları, zaman zaman kendileriyle anlaşamasak da daima saygıyı hak eden arkadaşlarımızdır. Daha dün şu anda hepsi de terör örgütü üyeliğinden aranan DHKP-C'nin militanlarını sanatçı diye Meclise getirip, basın toplantısı düzenleyenler, elbette askerimizin yanında yer alan gerçek sanatçılardan rahatsız olurlar. Eğer yarın, öbür gün anamuhalefetin başındaki zat, Aydın'a gelirse kendisinden şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat terörle mücadele için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır, en büyük destekçisidir. Bu zat, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyerek, Türkiye'nin yakın zaman da karşılaştığı en büyük ihanet girişimine kanlarıyla canlarıyla engel olan milletimize bizzat kendisi hakaret etmiştir. Onun için ağzını çalkalaması lazım. Aksi takdirde yaptığı konuşmalar, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar."

Kılıçdaroğlu'nun "Afrin şehir merkezine girmeyin" sözlerini hatırlatan Erdoğan, bunu söyleyerek, askerlere destek için sınıra gidenleri istiskal edip, alçaltıp bu büyük mücadeleye saygısızlık ettiğini belirtti. Erdoğan, "Şu lafa bak, 'Aman Afrin'e girmeyin.' Git Esed'in yanında otur, arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Bu zat, kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil de milletimizi suçlayarak, aslında sizlere de hakaret etmiştir. Biz onun yaptıklarını yapmayacağız. Onun gibi asla olmayacağız. Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz." sözlerine yer verdi.

"ÜLKENE, MİLLETİNE, DEVLETİNE ZARAR VERMEYİ BIRAK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun girdiği tüm seçimleri kaybettiği halde verdiği sözleri unutup, yerinde oturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, 2019'un Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatındaki son senesi olduğunu vurguladı.

Bunun için çok çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"2019'daki üç seçimi de kaybedince artık feriştahı gelse kendisini o koltukta tutamaz. Hani bizde bir söz var ya, 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak. Son günlerde muvazeneyi tamamen yitirmesi, herhalde bu gerçeği görmesinden kaynaklanıyor.

Ben şuradan şöyle bir sesleneyim, 'Ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla, dövün, kendini parala hiç önemli değil. Nasıl olsa seni bekleyen acı siyasi akıbetten kurtuluşun yok ama ülkene, milletine, devletine zarar vermeyi bırak artık eğer bu yanlışta ısrar edersen bu aziz milletten öyle bir sille yersin ki feleğin şaşar. Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz.'"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3991 olduğunu bildirdi.

Tunceli'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Zaho'da etkisiz hale getirilen teröristlerin bu sayıya dahil olmadığına işaret eden Erdoğan, "Sadece Afrin'i söylüyorum. Onları kattığımızda rakam 4 bin 200, 4 bin 300'ü buluyor." diye konuştu.

Partisinin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den beri bir yandan saldırılarla mücadele ederken diğer yandan da 81 vilayetiyle ülkeyi kalkındırmanın, geliştirmenin çabası içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi nasıl vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, nasıl darbecilerin, cuntacıların sesini soluğunu kestiysek, nasıl uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke haline getirdiysek ekonomide ve yatırımlarda da çok önemli başarılara hamdolsun imza attık." ifadelerini kullandı.

Bunun en büyük delillerinden birinin 15 yılda Aydın'a yapılan 15 katrilyonluk yatırım olduğunu dile getiren Erdoğan, Aydın'ı kendi haline bırakmadıklarını belirterek, yapılan yatırımları anlattı.

Eğitimde 3 bin yeni derslik yaptıklarını, 6 bin kişilik yükseköğrenim yurtlarını faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, 3 bin 750 kişilik yeni yurtları da iki yıl içinde hizmete açacaklarını duyurdu.

Erdoğan, sağlıkta 19'u hastane olmak üzere 36 tesisi şehre kazandırdıklarını, Aydın'a 800 yatak kapasiteli şehir hastanesi kurmanın hazırlıkları içinde olduklarını, ihale sürecinin bitmesiyle inşaata başlanacağını bildirdi.

Aydın'da 114 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, buna 267 kilometre daha eklediklerini belirten Erdoğan, "Bunun ilki, 125 kilometre ben daha Başbakan olmamıştım, Genel Başkanken Aydın'a geldiğimde söz verdim ve kısa sürede 125 kilometre Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yaptık. Biz böyle çalıştık. Bunlar gibi laf, laf, laf yok. Biz iş ürettik, iş. İzmir-Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak hizmete açtık. Aydın'ın yollarında 46 tane köprü ve köprülü kavşak inşa ederek ulaşımın rahatlamasını sağladık." dedi.

"HAZİRAN'DA İHALESİ YAPILIYOR"

Haziran ayında Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak, yaklaşık 3,5 katrilyon liralık yatırım bedeli bulunan Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun ihalesinin yapılacağını bildiren Erdoğan, Aydın'daki demiryollarını da yenilemekle kalmadıklarını, hat trafiğini yerli yazılımla yönetecek bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Erdoğan, Selçuk ve Ortaklar arasındaki demiryolu güzergahında eğimin fazla olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıyı 8,5 kilometrelik tünel inşa ederek çözeceklerini de anlattı.

Ülkenin en önemli ulaşım hamlelerinden hızlı trenin aynı zamanda Aydın'ın da projesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir hızlı tren hattının 2023 projelerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hattı etap etap inşa ederek hizmete açacaklarını duyurdu.

Tamamlanan 11 baraj ve 6 göletle Aydın topraklarının bereketini daha da artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "141 yıllık hayal olan, rahmetli Adnan Menderes'in de çok arzu ettiği ülkemizin ve dünyanın en büyük barajlarından Çine Barajı'nı inşa edip, bizzat açılışını gelip ben yaptım. Halen 212 bin dekar arazi bu barajdan sulanıyor. Diğer projelerle birlikte 426 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağladık. Halen süren projelerle 315 bin dekar araziyi sulamaya açıyoruz." diye konuştu.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE UYGULAMA"

Bir müjde paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, tarımda son dönemde sıkça tartışılan azot ve nitrat içeren gübre konusunda devrim niteliğinde bir uygulama başlattıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde azot ve nitrat içeren gübrelerin üretiminden kullanımına kadar tüm aşamalarını güvenli hale getirdik. Artık hiç kimse çiftçilerimize topraklarının bereketini artırsın diye verdiğimiz gübreyi alıp da bomba yapımında kullanamayacak." ifadelerini kullandı.

Aydın'daki bir başka önemli projenin İkizdere Barajı olduğunu anlatan Erdoğan, bu barajın 2050'ye kadar şehir merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin, içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

"3,5 KATRİLYON DESTEK"

Çiftçiye verilen desteğe de değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yıl içinde Aydın'daki çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destek rakamı, Sayın Bay Kemal, 'Çiftçiler ağlıyor' diyor, 3,5 katrilyon çiftçiye destek vermişiz, nasıl bunu söylersin? Haberi yok. Başka alemde geziyor. Bir aç, Tarım Bakanlığına bir sor. Ne verildi ne oldu?" diye konuştu.

Erdoğan, gelecek dönemde Aydın'ı yine dev projelerle, büyük yatırımlarla, görülmemiş hizmetlerle tanıştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "Biz bu unsurları hakim kılmak için bir şey daha yapacağız. Nedir o? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Aydın ilçe başkanlarının, ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla salonu gezerek partilileri selamladığı kongrede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Genel Sekreteri Fatih Şahin, Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen birer konuşma yaptı.

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da mesajı okundu.

Aydın İl Başkanı Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Partililere, "AK Sevda 16 yaşında" isimli kısa film izletildi.

Kongre salonuna "Efelerin efesi Türkiye'nin gür sesi", "Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, milletçe kalkınmak şiarımız, gönüllere girmek ilkemiz, hayallerimiz istikbalimiz, 2023-2053-2071 hedefimiz", "Siyasetin tek limanı ahlaktır" yazılı pankartlar asıldı.

Aydın il ve ilçe kadın kolları üyelerinin boyunlarına sarı tülbent bağladığı görüldü.

Kongreye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.