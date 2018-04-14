Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi İBB Deniz Köşk Toplantı Salonu önünde halka seslendi

İlçe teşkilatlarıyla hem meydanlarda hem de salonlarda buluştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da yapılacak seçimlere çok daha güçlü şekilde hazırlanmak istediklerini dile getirdi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yapacak çok işleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Zira buralara kolay gelmedik. 16 yıl bir mücadele verdik. Bu mücadelenin içinden buraya geldik ama yeter mi? Daha çok yapacağımız iş var. Zira doğumumuzdan ölüme kadar, çünkü bu sıradan bir hareket değil, bu bir dava. Bu davaya gönül verenler evelallah gece gündüz demeden yürür." dedi.

Yürümeye de devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlatlarımıza değil, torunlarımıza farklı bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onun için 2023 yetmez, 2053 yetmez, 2071. Biz göremeyeceğiz ama istiyoruz ki temelleri sağlam atalım. Temelleri de sağlam atıyoruz evelallah. 16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı, bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı? Suyu olmayan bir İstanbul aldık mı? Çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı? O çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu. Ah kardeşlerim ah. Bu bilindiği halde şu güzelim Avcılar'ı nasıl oluyor da CHP'ye teslim ediyoruz. Haşa siz değil, edenler için söylüyorum. Ama başımızı iki elimizin arasına alacağız, bunu o kardeşlerimize de anlatacağız. Bunu siz bilmiyor musunuz bu İstanbul nasıl bir İstanbul'du, nasıl bir İstanbul oldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz. İstiyoruz ki daha iyi olsun."

"İSTANBUL DÜNYA ŞEHİRLERİ ARASINDA ÇOK İYİ BİR YERDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğer İstanbul bugün dünya şehirleri arasında çok iyi bir yere geldiyse bunun rastgele olmadığının da altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu Boğaz'ı düşünün. Boğaz'ın içinde biz geldiğimizde ne vardı? Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, iki Fatih Sultan. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Benim dedim Fatih Sultan Mehmet Han, karadan gemileri yürütmüştü. Eğer biz onun torunuysak, biz de denizin altından yürütmemiz lazım.' dedik. Biz de ne yaptık? Denizin altından Marmaray'ı yürüttük. Şimdi Marmaray'dan trenler gidiyor mu? 'Yetmez' dedik. Ne olacak? 'Bir de' dedik 'Otomobilleri de yürütelim.' Bu sefer Avrasya tünelini yaptık mı? Şimdi Avrasya tünelinden de otomobillerle geçiyor muyuz? Dedik ki 'Bu da yetmez.' Ne olacak? 'Asya ile Avrupa'yı üçüncü bir köprüyle de birbirine bağlayalım.' dedik. Bu defa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık mı? Niye yaptık? Çünkü ağır vasıtalar Fatih Sultan'dan gidince trafik tıkanıyordu. Onları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne aktardık. Fakat dedik ki 'Bütün bunlar zaman meselesi. İzmir-İstanbul arasını aşağı indirelim, zamandan kazanalım. Ne yaptık? Körfez geçişine Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul'dan Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidiyoruz. Eskiden 3, 3,5 saat, 4 saat, şimdi 1 saat 15 dakika. Bunu yapan biz AK Parti zihniyeti."

"HASTANELERİMİZ DAHA MODERN OLACAK"

Daha çok şeyler yapacaklarını belirten Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'de toplam 6 bin 100 kilometre yol olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet tarihinde, 79 senede yapılan 6 bin 100 kilometre yola 16 senede 19 bin kilometre yol eklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dedik ki 'Bu da yetmez. Bize halkın yolu lazım.' Tuttuk 25 tane havaalanı vardı, buna 29 daha ilave ettik, şimdi her şehrimizde yarım saat, 45 dakika mesafede havaalanı. Havaalanına git, oradan Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, istersen Avrupa, dünya, nereye gidersen git. Bunları kim yaptı? Biz yaptık yahu biz, AK Parti. Bu CHP'nin, bunların dikili taşı var mı? Yok. Bol bol bunlarda yalan var. İşte bu Bay Kemal bir zamanlar SSK'nın başında değil miydi? Allah rahmet etsin Savaş Ay bir program yaptı bununla. İzlediniz mi? O programda gördünüz halini. Ne diyor? 'Ben genel müdürüm, Başbakan bu işe bakar.' diyor. Hale bak. Ya sen orada niye duruyorsun, seni oraya niye koydular ya sen bostan korkuluğu musun, nesin orada? Eğen sen bir iş yapmayacaksan oraya gelme, git ananın babanın yanında otur. Bay bay otur, bey bey otur ne yapacaksan yap. Ama devletin makamını işgal etme. Ama bunlar bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sağlam gir hastaneye o zaman sakat çıkardın. Çok daha da öte, o dönemde ölüler bile rehin alınıyordu rehin. Aranızda belki ölüleri rehin alınanlar var. O dönemi yaşayanlar var. Ama şimdi hastanelerimiz elhamdülillah modern, daha da modern olacak."

Başakşehir'e en büyük şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de İstanbul'un en büyük şehir hastanesini kurduklarını da söyledi. Buranın 3 bini aşkın yatak kapasitesine sahip olacağını ve Avrupa Yakası'na bu hastanenin bakacağını belirten Erdoğan, aynı hastaneden bir tane de Anadolu Yakası'nda yapacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye? Ya benim Ayşeme, Fatmama, Hatçeme, Ahmedime, Mehmedime, Hasanıma bu layık ya. Corç yapıyor da biz niye yapmayalım ya? Ve işte yaptık. Bak Isparta'da yaptık, Mersin'de yaptık, Adana'da yaptık, şu anda çalışıyor. Bunları gidenlere bir sorun. Böyle bir şey diyorlar doğru mu? Hakikaten Isparta'daki hastane nasıl, Mersin'deki şehir hastanesi nasıl, Adana nasıl bir sorun. Zaten şimdi artık ayağınıza geliyor. Şimdi burası yapılıyor inşallah. Bütün büyük şehirlerin hepsine yapacağız. Niye? Benim halkıma ne lazımsa ne gerekiyorsa ne yakışıyorsa bunu yapacağız. İşte İstanbul'da metrobüs. Hani CHP'li belediyelere bakın bakalım bu tür bir şey var mı? Yapamazlar. Onlara örnek biziz. Ancak bizden örnek alırlarsa ne ala. Her şey evelallah daha iyi olacak."

Fitneye fesata yer olmadığını, birbirlerini Allah için seveceklerini dile getiren Erdoğan, rabia işareti yaptı. Paralel devleti kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "O FETÖ, FETÖ. Pensilvanya. Gitmek isteyenler onun yanına. Ama bu milleti sevenler, bu vatanı sevenler tek devlet inancına inananlar başımız gözümüz üstünde." dedi.