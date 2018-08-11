Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte, cuma namazını Bayburt Ulu Cami'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’ta Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

Cuma namazı sonrası vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti.

"Sizler 24 Haziran'da Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bunun için sizlerle bir aradayız. Buradan nasip olursa Gümüşhane'ye gideceğiz. Ordu'daki bu sel felaketi sebebiyle oradaki kardeşlerimizle bir arada olmak istiyoruz. Orada malum bir kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar versin. Afetlerden de Rabbim bizleri muhafaza eylesin."

"EKONOMİK SAVAŞI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Doğu Karadeniz'in bu ara hep afet imtihanıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Hayırlısıyla bu afetleri atlatırız. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Vali Ali Hamza Pehlivan da cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

Cuma namazı sonrası Bayburt Valiliği'ne geçen Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek Bayburt Buluşması'nda bir konuşma yapacak.