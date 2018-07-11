Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 13.10'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile misyon yetkilileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'e geldi.