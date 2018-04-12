Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen " Büyük Roman Buluşması "nda kürsüye Esat Kabaklı'nın seslendirdiği "Vatanına göz dikeni ez oğlum" isimli türkü eşliğinde çıktı, bu sırada salondaki Roman vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla türküye eşlik etti.

Burdur'da dün trafik kazası geçiren Kabaklı'nın bugün ameliyat olduğunu ve kendisiyle görüştüğünü belirten Erdoğan, kendisine acil şifalar diledi.

Salonda bulunanları Romanca selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki Roman arkadaşlarının ortak anılarını anlattığı videonun kendisini duygulandırdığını, doğduğu, büyüdüğü mahalleye, Kotra'ya götürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, "Orada sınıf arkadaşlarım vardı, beraber top oynadığımız arkadaşlarım vardı. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm. Şu anda o tabloyla artık yeniden 10-11-12 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor." diye konuştu.

"BUNLARIN MEDENİYETTEN NASİBİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakmayın siz Almanların o 'Nazi' uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın daha şurada üç beş sene önce Fransızların Romanları adeta yurt dışı ettiklerine. Bunlar 'medeniyiz' diye konuşurlar, geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz." dedi.

Romanlarla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri bu işin taklidini yapar, biz ise aslını yaparız. Biz yaşarız, birileri siyasi yatırım yapar. Sizler aracılığıyla Türkiye'deki, dünyadaki tüm Roman kardeşlerimize özellikle sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır.

Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük, sokakta beraber oyun oynadık, kağıttan toplar yaptık, kağıttan yaptığımız o toplarla oynadık, sokak aralarında yuvarladık, yuvarlandık, aynı okula gittik, aynı camide omuz omuza ibadet ettik, hayatımızın her anını birlikte yaşadık. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktur, biz hepimiz de birbirimizi Allah için seviyorduk, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun.' Hepimiz de Allah'ın kulu olduğumuz için birbirimize de öyle bakıyor, öyle davranıyoruz."

"BU TARZ OLUMSUZ DÜŞÜNCELER, TAVIRLAR, DAVRANIŞLAR GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, "Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı? Şimdi de olmuyor mu? Elbette vardı, az da olsa bugün de oluyor." diyerek, şunları söyledi:

"Sadece Romanlara değil, toplumun her kesimine yönelik bu tarz olumsuz düşünceler, tavırlar, davranışlar görüyoruz. İnsan, eşrefi mahlukat olmasının yanında bireysel ve toplumsal düzeyde yanlış yollara sapma eğilimi de bulunan bir varlıktır.

İşte az önce kemaniyi dinledik değil mi? Bir Roman ama nasıl bir kemani, konuşturuyor, ağlatıyor. Bakın bu dünyada şu anda ünü olan bir kardeşimiz. Mesele, onun ruhundan ne çıkıyor, mesele o ruh dışarıya nasıl yansıyor. Burada da nereye bakacaksın? O eserin sahibine bakacaksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi girerken içeriye, bazı sanatçılarımızı da gördüm. Ama herhalde onlar burada yok. Az önce Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik. Bizim klarnet virtüözümüz nerede? Yoksa dönüp gitti mi ne yaptı?" sözleri üzerine salona klarnet virtüözü Serkan Çağrı geldi.

Hazreti Peygamber'in "Veda Hutbesi"nde, "İnsanlar, Rabb'iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah nezdinde en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır." ifadesini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü gayet açık bir şekilde gösteriyor. Irkından, teninden veya bir başka beşeri hususiyetinden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Allah'tan korkmadadır."

"Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışıyla hareket ettiğini ve hangi göreve geldiyse Romanlarla iç içe olduğunu, irtibatı hiç kesmediğini belirten Erdoğan, "İşte aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük, buyurun, demek ki bak oradan cumhurbaşkanı çıkabiliyormuş, başbakan çıkabiliyormuş." diye konuştu.

"ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ"

Benzer toplantılarda, illere gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve Kasımpaşa'ya gittiğinde, Romanlarla kucaklaştıklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"Klarnetin virtüözü" ifadesiyle nitelendirdiği sanatçı Serkan Çağrı'ya, klarnetinin yanında olup olmadığını soran Erdoğan, olumsuz yanıt alması üzerine, "Olur mu böyle şey, buraya geliyorsun klarnetin yanında değil." karşılığını verdi.

Romanlara olan sevgilerini ve muhabbetlerini sadece sözde bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin çok önemli bir rengi olarak gördüğü Romanlara yönelik mevzuata yansımış uygulamaları ortadan kaldırdıklarını anımsattı.

Erdoğan, 2006'da İskan Kanunu'nu değiştirdiklerini ve ayrımcı ifadeleri ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Yine aynı yıl polis talimatnamesindeki ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık. 2009 yılı sonunda ise Başbakan Yardımcımızın başkanlığında, Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla bir Roman Çalıştayı topladık. Böylece cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımız meselelerini devletin en üst düzeyinde konuşma, tartışma imkanı buldular." dedi.

Roman vatandaşların konut sorunlarını çözmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ'nin iş birliğinde bir proje başlattıklarını ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki 31 merkezde toplam 4 bin 608 sosyal konut inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Roman vatandaşlarımızın aylık 130 lira taksitle ödemesini yaptıkları bu konut projesini, maalesef devam ettiremedik. Çünkü yapılan sosyal konutlar, TOKİ'nin genel konsepti gereği çok katlı binalardan oluşuyordu. Oysa Roman vatandaşlarımız müstakil evlerde yaşama kültürüne sahipler. Şehirlerdeki arsa maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle bakanlığımız bu projeyi finanse edemediği için konut yapımına ara verildi. Şayet Roman vatandaşlarımız kendi aralarında kuracakları kooperatifler vasıtasıyla arsa meselesini çözmede bize yardımcı olurlarsa inşallah konut inşası konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, Roman vatandaşların yaşadığı yerlerdeki camilerin özel olarak görevlendirilen imamlar vasıtasıyla aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Türk Ceza Kanunu'nda 2014'te yapılan değişiklikle nefret ve ayrımcılık suçlarının yeniden tanımlandığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna göre bir kişinin dilinden, ırkından, milliyetinden, renginden, cinsiyetinden, engelinden, siyasi düşüncesinden, felsefi inancından, dininden ve mezhebinden kaynaklanan nefret nedeniyle fiil işleyenlerin cezası artırılmıştır. Bu ne demektir? Ben Roman federasyonlarına, federasyon, konfederasyon başkanına bir şey söylüyorum, bu nedir? Dil çalışmasını bence geliştirin ve bu konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcım Hakan Bey'in de takibinde fayda var, parti olarak da Öznur Hanım'ın bu işi takibinde fayda var diyorum ki bu dil sizin kendi aranızda bir defa bütünleşmenizi ne yapacaktır? Daha da artıracaktır, daha da geliştirecektir."

Faaliyete geçirdikleri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu gibi müesseselerin görevlerinden birinin de vatandaşlara yönelik ayrımcılıkların önlenmesi olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın koordinatörlüğünde 2016 yılında hazırlanan strateji belgesi ve eylem planında yer alan hususlar adım adım hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Roman vatandaşlarımızın istihdamına destek olmak amacıyla eğitim seviyelerinin yükseltilmesine ve mesleki beceri kazandırılmalarına yönelik projeler geliştiriliyor. Nitekim sadece son 3 yılda istihdama katılmalarını sağlamak için 5 bin 608 Roman vatandaşımızın mesleki eğitim, kurs ve programlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır."

SİROMA adıyla yürütülen bir başka projeyle de 12 ildeki Roman vatandaşların eğitim, sağlık, iş gücü, sosyal dayanışma çabalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu liste uzayıp gidiyor. Bu vesileyle ilgili kurumlarımızın strateji belgesinde ve eylem planında yer alan hususlarda biraz daha hızlı hareket etmeye, icraata dönük çalışmalara ağırlık vermeye davet ediyorum. Her ne kadar birileri, Romanları sadece Romanlar gününde hatırlayıp istismar malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bay Kemal 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor' diyor. Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim. Kaldı ki mesele sadece Roman meselesi değildir, mesele Türkiye'nin topyekun gelişmesi, büyümesi, zenginleşmesi meselesidir. Öyle olduğu zaman 81 milyon vatandaşımızın tamamı bundan istifade eder. Biz Türkiye'yi demokraside ve ekonomide işte bu şekilde geliştirdik, geliştirmeyi sürdürüyoruz."

"Doğru dürüst hizmet alamadıktan sonra şehrin içinde olsanız ne yazar, dışında olsanız ne yazar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak kentsel dönüşüm, yerinden dönüşüm projeleriyle şehirlerin sorunlu alanlardan kurtarıldığını, çocukluğunun geçtiği Kotra'nın da artık değiştiğini ve daha da iyi olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, "Hak sahibi vatandaşlarımızın hiçbirini mağdur etmeden, tam tersine hepsinin de kazançlı çıkacağı modellerle bu dönüşümü başlattık, yürütüyoruz. Elbette tek tük olumsuz örnekler çıkabilir ama genel olarak bu projenin tüm tarafları memnun ettiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Roman vatandaşların yaşadığı yerlerin bir bölümünün de kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde yer aldığını belirten Erdoğan, değişen şartların ve çevrenin Roman vatandaşları da etkilediğini kaydetti. Erdoğan, Roman vatandaşlara şöyle hitap etti:

"Önemli olan ruhunuzdaki o saflığı, temizliği, insan sevgisini, neşeyi, muhabbeti muhafaza ederek yeni şartlara uyum sağlamaktır. Sizi siz yapan vasıflarınızı kaybettiğinizde kalabalıklar içinde yitip gidersiniz. Halbuki Rabb'im her kulunu aynı özelliklere, kabiliyetlere, güzelliklere sahip olarak yaratmıştır.

Roman kardeşlerim, elbette daha iyi eğitim, sağlık hizmeti alacak, daha kolay iş bulacak, daha iyi şartlarda yaşayacak ama Roman olmanın verdiği o cazibeden de asla vazgeçmeyecek. Bunu başardığınız anda Türkiye'nin en güzel, en nevi şahsına münhasır, en neşeli renklerinden biri olarak varlığınızı sürdürme imkanına kavuşursunuz."

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI SİZİN YANINIZDADIR"

Roman vatandaşlara yaptıkları işin en iyisini yapma mesajını veren Erdoğan, "Müzik mi icra ediyorsunuz, en güzelini yapın. El sanatlarıyla mı uğraşıyorsunuz, en güzelini üretin. Ticaretle mi iştigal ediyorsunuz, en güzelini ortaya koyun. İşte o zaman önünüzdeki zorlukların, sıkıntıların, ön yargıların birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Verdiğiniz mücadelede, Cumhurbaşkanı olarak, şahsımdan başlayarak devletimizin tüm kurumları sizin yanınızdadır. Siz bir gayret ortaya koyacaksınız ki yapılan planlar, programlar, düzenlemeler somut bir neticeye ulaşsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşların bunu başarabilecek dirayete sahip olduğuna inandığını vurgulayarak, Romanları iyi tanıdığını, içerisinde çok fazla dostu olduğunu anlattı. Erdoğan, ilk adım atıldığında, ilk irade ortaya konulduğunda gerisinin de çok kolay olduğunu kaydetti.

"FİİLEN HER ALANDA BİR YERLERE BAĞIMLIYDIK"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğunun son 15 yılda daha önce hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yolculuk gibi kalkınma ve demokrasi mücadelemizde de karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıkıyor. İktidara geldiğimiz 2002 yılı kasım ayından bugüne kadar ülkemizin yaşadıklarını gözümüzün önünden şöyle film şeridi gibi geçirdiğimizde bu tablo çok daha iyi anlaşılıyor. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı nedir diye sorarsanız, size vereceğim cevap gerçek anlamda bağımsızlığımızı elde etmiş olmamızdır. Diyeceksiniz, Türkiye zaten bağımsız değil miydi? Kağıt üzerinde belki öyleydi ama fiilen her alanda bir yerlere bağımlıydık."

Türkiye'nin geçmişte savunma sanayinde bir yere bağımlı olduğunu, istenilen her silahı alamadığını aktaran Erdoğan, "Eğer biz insansız hava araçlarımızı üretmemiş olsaydık Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün durum farklı olurdu." dedi.

"TEPELERİNE TEPELERİNE İNDİK, İNLERİNE GİRDİK"

Yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili güncel rakamları paylaşan Erdoğan, "Afrin'de durum, son olarak 4108 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 173 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunların tepelerine tepelerine indik, inlerine girdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ekonomide, IMF'den, dünya çapında söz sahibi finans kuruluşlarından bağımsız kararları alabilme imkanının bulunmadığına işaret ederek, göreve geldiklerinde IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcun 2013'te sıfırlandığını anımsattı. Türkiye'nin artık IMF'ye bağımlılığı olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İşte AK Parti iktidarı budur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin, daha önce güvenlik politikalarını belli ülkelerden bağımsız tespit edebilme ve hayata geçirebilme şansı bulunmadığını, ülkenin, dış politikada kendi önceliklerini oluşturabilme ve icraata dökebilme imkanına sahip olmadığını söyledi.

Her konuda karar alma ve uygulama iradesi asgariye inen Türkiye ile karşı karşıya kalındığını, demokrasi ve ekonomide zaafiyet olduğunu belirten Erdoğan, "Biz her ikisini de güçlendirerek ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi başlattık. Milli geliri 236 milyar dolar olan bir ülke, şimdi 860 milyar dolar olan bir ülke haline geldi. Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan bir ülke şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan bir ülke. Yılda 70 milyar lira yatırım yapan bir ülke şu anda 266 milyar lira yatırım yapan bir ülke. Nereden nereye." diye konuştu.

"16 SAATTE FETÖ'YÜ DEFETTİK"

Ülkede çalışan sayısının 20 milyondan 28 milyona ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeyle darbecilerin, cuntacıların karşısına sizlerle beraber aslan gibi dikilen, sabah olmadan onları püskürten bir ülkeye aynı nazarla bakılabilir mi? 16 saatte FETÖ'yü defettik. Şimdi kovalıyoruz, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte Kosova'dan 6 tanesini aldık, geldik, Gabon'dan 3 tanesini aldık, geldik. Nereye giderseniz gidin. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik, getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ekonomi üzerinden oynanan oyunları boşa çıkardıklarını, çıkarmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asıl olan, sizde gördüğüm bu yürek var ya o yürek. Roman kardeşlerim ceplerinde hiç para olmadığı halde yüreklerinin gücüyle asırlardır bu ülkede çok ciddi yaşam mücadelesi verdiler, veriyorlar. Elhamdülillah bizim milletimizde mangal gibi yürek var. Buradan ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; başaramayacaksınız, 15 Temmuz'da, Suriye'de, Irak'ta, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız."