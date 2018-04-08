Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce Hasan Güngör Spor Salonu önünde alanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Önce halkı selamlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Denizli 'deki coşku ve heyecan bir başka. Rabb'im bu sevginizi eksik etmesin inşallah. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimiz daim kılsın. Bu azim, bu gayretle 2019 mart yerel seçimleri ardından kasım Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento ve başkanlık seçimleri... Bu seçimlerden zaferle çıkmaya kararlı mıyız? Rabb'im bu kararınızı da daim kılsın." diye konuştu.

"BİZ BU DAVAYA GÖNLÜMÜZÜ KOYDUK"

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu harekatın bir dava olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunlar biliyorsunuz bizim aramıza zaman zaman dargınlık, kırgınlık, şu, bu sokmaya çalışıyorlar. Biz bu davaya gönlümüzü koyduk. Ve biz bu davaya gönlümüzü koyarak yola çıktık. Çıkarken ne dedik, 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Gideceğiz gündüz gece inşallah çünkü bizim bir maksudumuz var. O maksuda Rabb'imizin izniyile ulaşacağız. Kararlılığımız var, ulaşacağız inşallah. Bizim bir rabiamız var, bu rabiamız da bizim 4 tane ahdimiz."

"VATANIMIZI BÖLEMEYECEKLER"

Türkiye'yi bölemeyeceklerini ifade eden Erdoğan, onun için "tek millet" dediklerini kaydetti.

Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı ve Arnavut'uyla 81 milyonun tek millet olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkincisi tek bayrak... Bayrağımıza alternatif asla öyle paçavralar, maçavralar... Hani işte bu CHP Hakkari'de toplantı yapıyor. Bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyeyim malum parti var ya o partinin desteğiyle yapıyor. Çünkü oralarda bu tür mitingleri yapmak yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. Doğru dürüst oralarda teşkilat kuramıyorlardı. Fakat biz kurduk, partimizi bombaladılar, A4'le, yıktılar, yenisini yaptık. Öbür tarafta yıktılar, yenisini yaptık. Şehitlerimiz oldu, devam ettik. Niye? Çünkü biz bu işe dava olarak baktık ve biz bu yolda bu davada asla taviz vermeyeceğiz. Ve 3, tek vatan...780 bin kilometrekare tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, ne oldu terör örgütü bölmek istedi değil mi, FETÖ bölmek istediği değil mi? Biz yeri geldi Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e indik. Ne dedim, 'İnlerine gireceğiz, inlerine.' Girdik mi inlerine, onlar kaçtı, biz kovaladık. Şimdi neredeler, Suriye'de. Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."

Erdoğan, şehitlerle iftihar ettiklerini, şehit yakınlarına da sabır dilediklerini dile getirdi.

"BATI, BU TERÖRİSTLERİ BESLEDİKÇE BATACAKSINIZ"

Terörle mücadelede Allah'ın yardımını esirgemediğini anlatan Erdoğan, "Umulmadık anda umulmadık yardımlar geldi. Ne tüneller açmışlar, yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur bir şirketi vardır, çimento üretir. Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl veriyor. Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız." ifadelerini kullandı.

"PARALEL DEVLETİ ÇOK SEVENLER PENSİLVANYA'YA"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yoktur" ifadesini kullanan Erdoğan, "Paralel devletmiş, bilmem ne devletiymiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya... Bilet ücretleri bizden Pensilvanya'ya... Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan asla taviz yok ama ben sizden bir şey istiyorum. Hani dedik ya fitneye, fesada asla fırsat vermeyeceğiz. Kimki fitne fesat içindedir, kardeşinin diri diri yemiş olur. Biz ona fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep birlikte "Türkiye" olunacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Birbirimizi makam mevki için sevmeyeceğiz, sadece Allah için seveceğiz. Ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer neresi? Topraktan gelip gideceğiz 2 metreküp yer. Oraya bizi yerleştirecekler hoca efendi, 'er kişi niyetine, hatun kişi' niyetine diyecek. Cumhurbaşkanı, başbakan niyetine, trilyarder niyetine demeyecek. Gömecekler, gömdükten sonra eğer yetiştirebildiğimiz evlatlar var arkadan dualar gelir ama yoksa bir daha seni hatırlamazlar bile. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer bunu başarırsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleri ile tamamladı.