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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDEN
10.08.2018 10:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
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,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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