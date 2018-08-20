Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanlarını kabul etti

Başkan Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman ile görüştü.
Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman ile görüştü.
Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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