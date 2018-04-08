Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay sonra bu kentte olmaktan, hasretle kendisini bağırlarına basan Denizlili kardeşleriyle bir araya gelmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Denizli 'den önce Aydın'a gittiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Denizli'de salon dışının olduğu gibi Aydın'da salonun içi ve dışının tıklım tıklım olduğunu belirtti.

Salondaki ve dışarıdaki büyük coşku ve heyecanın 2019'daki seçimler öncesi büyük bir umut verdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizin bu sevdanız bize cesaret, özgüven ve mücadele azmi veriyor. Ben bugün gerçekten çok farklı bir Denizli görüyorum. Ben bugün kabına sığmayan, heyecan dolu bir Denizli görüyorum. Ben bugün burada 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir Denizli görüyorum. İnşallah Denizli teşkilatımız 2019'a kadar tempoyu daha da artıracaktır. Artık metal yorgunluğu yok, yeniden diriliş hamlesi var. Şu salondaki azim ve kararlılıktan bir an bile taviz vermeden 2019 seçimlerine hazırlanmamız gerekiyor. 16 Nisan halk oylamasında Denizli'de elde ettiğimiz sonuç, yolumuzun uzun, yükümüzün de ağır olduğunu gösteriyor. 2019'daki tüm seçimlerde ben Denizli'nin tarihine, misyonuna, kendine yakışanı yapacağına inanıyorum."

"BİZ EHLİ TEVAZU OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de her zaman rekorlar beklediklerini dile getirerek daha çok çalışacaklarını ve kendilerini Denizlililere daha iyi anlatacaklarını aktardı.

Gururun kendilerine yakışmadığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz ehli tevazu olacağız. İnsanlara mütevazi bir şekilde yaklaşacağız. Her şeyden önce ne olursak olalım, biz insanız. Onun için de gurur Rabb'imize aittir. Bize ne kibir, ne gurur, haşa. Mütevazi, insanlara böyle yaklaşacağız ve tevazuda toprak gibi olacağız. Toprak, buna dikkat. AK Partili dediğimiz zaman bu anlaşılır. Zira biz ana muhalefet gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. Biz istediği sonuç sandıktan çıkmayınca vatandaşı suçlayan, vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket de değiliz. Biz göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz. Halkına, vatandaşa öyle diyor ya, bu ana muhalefet. Göbeğini kaşıyanlar. Niye? Onlara oy vermedikleri için, onlara haddini benim halkım, benim vatandaşım inşallah 2019'ın Mart'ında, Kasım'ında tekrar bildirecek. Bizde millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Rabb'imiz mukaddes kitabımız Furkan'da başarının sırrını şu şekilde açıklıyor: 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Emek olmadan zahmet, çile, gayret olmadan zafer de olmaz. Kim daha çok çalışırsa kim daha fazla ter dökerse Allah başarıyı ona nasip eder. İnşallah Denizli'de de bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

"REFERANSIMIZ YAPTIĞIMIZ ESERLER"

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından 2019'a kadar mücadelelerini sürdürme sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'yi Denizli'de hep berabere tekrar şaha kaldırıyor muyuz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Erdoğan, "Maşallah, sizlere de bu yakışır." dedi.

2019'a giden süreçte millete kendilerini anlatırken en büyük referans kaynağının yaptıkları eserler ve verilen hizmetler olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz ana muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Yalan, iftira ve hamasetle milletimizden oy istemedik. Sırtımızda koskoca bir milletin, koskoca bir tarihin yükünü taşıdığımızın bilinciyle vatandaşlarımıza ancak yapabileceklerimizin sözünü verdik. Hamdolsun ne söz verdiysek onu da yerine getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70 senede yapılamayanların tamamından fazlasını 15 senede gerçekleştirdiklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyüttük. İhracatımız neydi, 36 milyar dolar. Şimdi ne oldu, 160 milyar dolara taşıdık. 36 nere, 160 milyar dolar nere? Kişi başına düşen milli geliri 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara ulaştırdık. Mevcut 26 havalimanımız vardı, buna 29 tane havaalanı daha ilave ettik. Hala çıkmışlar 'Çiftçilerimiz şöyle fakir, böyle fakir.' Anlatacağım, anlatacağım. Hepsine ne yardımlar ne destekler çıkıyor anlatacağım. Bay Kemal öyle anlatıyor. Öyle kolay yok, yutmazlar, rakamlar, her şey ortada. Havayolunu, halkın yolu haline getirdik. Otobüs ücretleriyle artık hava yoluyla uçuyoruz."

Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ulaşımda imkansızların başarıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar dünyanın ilk 3'ü içerisinde, belki de 1 numara, inşallah dev bir havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Bu yıl itibariyle yolcu kapasitesi yıllık 90 milyon, 2023'te kapasite 150 milyona çıkacak. Nereden, nereye geliyoruz? IMF kapısında borç dilenen bir ülke değil miydik?"

Erdoğan göreve geldiklerinde IMF'ye borcun 23,5 milyar dolar olduğunu, 2013'te bunun sıfırlandığını anımsatarak "Onlar bizden istedi ve biz onlara 5 milyar avro borç verecektik, sonra vazgeçtiler, baktılar Türkler ciddi, bir de borcu verecek, ondan sonra Türklere rezil olacağız, vazgeçtiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 Kasım'da 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervinin bugün 120 milyar dolara çıktığını, Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde kendi silahını yapan bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'larla Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri vurduğunu dile getiren Erdoğan, "Ne olacak, ABD'nin kapısında çok dilendik, SİHA istedik. Dediler ki 'Kongre müsaade etmiyor.' Eh işte bu tür komşular bizi elhamdülillah bu teknolojinin de sahibi yaptılar. İHA'mızı da yaptık. Şimdi İHA'mız koordinatları veriyor, F15'ler, F16'lar da gidip indiriyor. Tankımızı, topumuzu, silahımızı da ürettik. Yapacağımız çok iş var, daha bitmedi." dedi.

Savunma sanayisinde özellikle zırhlı taşıyıcılara özel önem verildiğini, bu araçların birçok çeşidinin Türkiye'de üretildiğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer siz zırhlı taşıyıcılarınızı yapamazsanız adam sizi aynen kuş kafesinde avlar gibi avlar. Ama biz şimdi bunları yapıyoruz. Elhamdülillah öyle zırhlı taşıyıcılar yaptık ki eğer kendisi kemerini, miğferini, her şeyini takıyorsa orada askerin şehit olması adeta mümkün değil. O zırhlı taşıyıcı yuvarlanıyor, elhamdülillah herhangi bir şey olmuyor. Şu ana kadar bu tür zırhlı taşıyıcılarda şehidimiz parmak sayılarını geçmez. Tüm tedbirini alacaksın ki askerinin kendine olan güveni de o denli artmış olsun."

Erdoğan, geçmişte savunma sanayisi firmalarının ithalat yapmak için yurt dışına gittiğini, bugün ise artık geliştirdikleri ürün ve teknolojilere müşteri bulmak, sipariş almak için gittiklerine dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin turizmde de yeniden yıldızı parlayan üke olduğunu, birkaç gün önce de enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte attıklarını anımsattı.

Türkiye'nin bu yatırımla nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşındığını, bu alanda ikinci etapta Japonlarla sözleşme imzaladıklarını, bunun adımını atacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncüsünün de hazırlıklarını yaptıklarını, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

"AĞZINLA KUŞ TUTSAN AVUCUNU YALARSIN"

Akkuyu'daki ilk reaktörü 2023 yılında devreye alacaklarını, ülkenin bu yatırımla daha ucuz, temiz ve gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağıyla tanışmış olacağını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin bir tane milletvekili Mersin'de gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın, neyin gösterisini yapıyorsun yahu. Bunların işi gücü bu. Bunların Türkiye'de dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsan bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya. Bunlar şerrin temsilcisi.

Biz enerji sepetimizi dengeli hale getirirken diğer taraftan da dış ticareti ve buradaki açığımızı, petrol ve doğalgaz ithalatı kaynaklı sıkıntıları bir nebze olsun inşallah çözmüş olacağız. Diğer tüm konularda olduğu gibi bu meselede de Ana Muhalefet Partisi'nin direncine, tepkisine, çelmelerine muhatap olsak da inşallah Akkuyu Santrali'ni hedeflediğimiz şekilde 2023'e kadar faaliyete geçireceğiz.

Onlar istemese de onlar Türkiye'yi şikayet etse de biz milletimize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcılara adeta ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türkiye'ye gelmeyin'. Yahu bunlar siyaset yapıyor. Bunlar diyorlar ki 'Türkiye terör ülkesi gelmeyin.' Biz bu tür utanmazlara rağmen bu ülkeyi büyütmeyi, kalkındırmayı her alanda muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımayı sürdüreceğiz."

DENİZLİ'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'yi kalkındırmak için de var güçle çalıştıklarını ifade ederek, kente 15 yılda 17,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 777 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 5 bin 90 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, birkaç yıl içinde 2 bin 300 kişilik yeni yurtları da hizmete sokacaklarını dile getirdi.

AK Parti döneminde sağlıkta büyük bir dönüşümün gerçekleştirildiğini, geçmişte sağlıklı gidenin hasta döndüğü, vatandaşın doktor bulsa ilaç bulamadığı, ilaç bulsa parasını verip alamadığı bir sağlık sisteminin bulunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'nin o kötü günlerine son verdik. Eski Türkiye'nin o kötü günlerinde SSK'nın başında kim vardı ? Rahmetli Savaş Ay hani bir programında yanına almıştı ya Bay Kemal'i. Orada hastanelerimizin o fecaatini anlatıyordu. Aman yarabbi. Suçu da nereye atıyordu. O zamanın başbakanına. Yahu sen ne iş yapıyorsun, ne işe yararsın, sen üzerine düşen görevi yaptın mı ? Her taraf rezillik, sağlam girer hasta çıkar. Hastanelerin durumu öyleydi. Şimdi biz Denizli'ye 11'i hastane olmak üzere toplam 28 sağlık tesisi kazandırdık. Yeni bir adım atıyoruz, bin yataklı şehir hastanesini kuruyoruz. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. TOKİ vasıtasıyla Denizli'de 11 bin 295 konut projesi başlattık."

EGE'DEKİ YENİ YOL YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti öncesi Türkiye'de yolların perişan halde olduğunu, bu alanda "Yol medeniyettir" diyerek büyük yatırımlar yaptıklarını, 2002'de 65 kilometre olan Denizli'deki bölünmüş yolların 358 kilometrelik yatırımla 423 kilometreye ulaştırıldığını kaydetti.

Denizli'de toplam maliyeti 1,5 katrilyon liralık 11 yol projesinin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları belirtti:

"Proje bedeli 3,5 katrilyon lira olan Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun ihalesini haziran sonunda yapıyoruz. Böylece Ege ile Akdeniz'i birbirine otoyol ile bağlıyoruz. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ile Ortaklar-Aydın- Denizli tren hattını da TÜBİTAK'ın yaptığı yazılımla modernize ediyoruz. Bu projenin biten kesimlerini etap etap hizmete sunacağız. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir Hızlı Tren projemiz bizim 2023 projelerimizden biridir. Önce Antalya-Burdur arası sonra diğer kesimler yapılacak. Ayrıca mevcut Denizli-Aydın tren hattını modernize edip ikinci bir hat daha yaparak daha güvenli ve etkin bir şekilde işletimini sağlayacağız. 1,5 katrilyon liralık maliyeti olan bir projeyi önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Denizli'deki Çardak Havalimanı'nı da terminal binası yaparak büyüttüklerini ve modernize ettiklerini aktaran Erdoğan, 2003 yılında 37 bin olan yolcu trafiğinin böylece geçen yıl 684 bine ulaştığına işaret etti.

Denizliye 14 baraj, 8 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 5 göletin de yapımının devam ettiğini, son 15 yılda yaptıkları sulama projeleriyle 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarının bilgisini veren Erdoğan, 14 sulama tesisinin yapımının devam ettiğini, bu yatırımlarla 109 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarına işaret etti.

Erdoğan, Denizli şehir merkezi ve civar yerleşim yerlerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Akbaş Barajı'nı inşa ettiklerini, şimdi de isale hattı ve modern içme suyu arıtma tesisini yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Erdoğan, çiftçiye son 15 yılda 1,2 katrilyon liralık tarımsal destek verdiklerini belirterek "Kime duyurulur bu? Bay Kemal'in bunu duyması lazım. Ama kulağı var, duymaz, ne yapacaksın? Çıkmış bütçede 'Çiftçiler ağlıyor.' diyor. Ben sana belgeyi ortaya koyuyorum, gittikçe zorlaşan küresel rekabet şartlarının çiftçimizi ezmesine, onun ekmeğiyle mahsulüyle oynamasına müsaade etmedik. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi desteksiz bırakmayacağız." diye konuştu.

YALAN MAKİNELERİ

Erdoğan, meyve veren ağaç nasıl taşlanırsa ülkeye hizmet yolunda son 15 yılda pek çok saldırı ve sabotaja maruz kaldıklarını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kara propaganda makinesinin çalışmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalan makineleri var. Milletimizin bize ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçmek için, devlet içindeki vesayet odaklarını harekete geçirmek için gazetelerde, televizyon ekranlarında olmadık iftiralar attılar. Bunlar işe yaramayınca cumhuriyet mitingleri, provokatif saldırılarla milletimizin içindeki etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları karıştırdılar. Böylece 27 Mayıs, 12 Eylül benzeri bir müdahalenin şartlarını oluşturmak istediler. Bunlar da işe yaramayınca 27 Nisan'da bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için 28 Şubat tarzı yöntemlere tevessül ettiler. Biz önce 22 Temmuz genel seçimi, oradan aldığımız güçle 21 Ekim'deki referandumla hem ülkemize yönelik tuzağı bozduk hem de halkın kendi cumhurbaşkanını seçmesinin yolunu açtık."

Erdoğan, yalan yanlış gazete haberleri ve belgelerle AK Parti hakkında kapatma davası açıldığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tuttu mu? Tutmadı.. Ülkeyi başarıyla yöneten girdiği seçimlerden yüzde 47 oy almış bir siyasi partiyi son derece komik, son derece basit iddialarla kapatmak istediler. Ve AK Parti'nin kapatılması gerektiğini savunan ana muhalefet partisiydi. Bugün her ağzını açtığında adaletten ve demokrasiden bahseden CHP'nin başındaki zat o günlerde 11. Cumhurbaşkanının dahi yargılanmasını savunuyordu. Allah'tan Anayasa Mahkemesi 6'ya karşı 5 oyla da olsa bu hukuk skandalına geçit vermedi ve partimiz kapatılmaktan son anda kurtuldu."

"Biz nasıl millete hizmet yolunda pes etmediysek onlar da bize tuzak kurmaktan, yolumuza mayın döşemekten vazgeçmediler." diyen Erdoğan, MİT krizi, 17-25 Aralık teşebbüsü, çukur eylemleri ve ardından 15 Temmuz ihanetiyle oyunların sürdüğünü vurguladı.

Devlete karşı darbe girişiminin tutmadığını aktaran Erdoğan, milletin F-16'lar, toplar ve tüfekler karşısında dimdik durduğunu, pes etmediğini, 251 kişinin de şehadete yürüdüğünü bildirdi.

"EY KEMAL, SENİN GİDECEK YERİN YOK"

Erdoğan, bu hafta Özgür Suriye Ordusu'ndan bir grubu ağırladığını hatırlatarak "Onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm." dedi.

Özgür Suriye Ordusu'ndan bir komutanın çatışmalar nedeniyle birçok yerinden yaralandığını ve midesini kaybettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koymuş. Ama o bu ameliyatlardan sonra durmamış, tekrar cepheye gitmiş. Bu Özgür Suriye Ordusu'na bu Kemal denilen kişi ne diyor? 'Terör örgütü' diyor. Bu senin PKK'n değil, PYD'n değil. Bunlar benim Mehmet'imle beraber düşmana, terör örgütüne karşı savaşanlar. Ve hamdolsun, bakıyorum omuzunda Türk bayrağı taşıyor. Ey Kemal, senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Biz milletimizin emanetine halel getirmedikçe onlar daha pervasızlaştılar. Bütün kalleşliklerin, provokasyonların görünürdeki aktörü farklı olsa da hedef daima aynı. Piyonlar değişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi. Şahsımızın nezdinde milli iradeydi."

Erdoğan, al aşağı edilmek istenenin milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı değil, bizatihi milletin kendisi olduğuna işaret etti.

"ANA MUHALEFET ZİHNİYETİ SON DEMLERİNİ YAŞIYOR"

FETÖ'cülerin bağımsızlık ve demokrasiyi hedef aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunları biz yaşadık ama Batı bunları yaşamadı, sessizliğe vurdu. Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalarken orada 45 kardeşimiz şehit oldu. Onların umurunda mıydı? 7 Ağustos'ta istedik ki Yenikapı'da yeni diriliş hareketi yapalım. Sayın Bahçeli'ye, beyefendiye, ona da davet çıkardık. Sayın Bahçeli'den hemen 'Evet' cevabını aldık ama bundan önce 'Hayır' cevabı geldi. Son ana kadar 'Hayır' diyordu. Kimler söylediyse son an cuma akşamı, ondan evet geldi. Daha sonra bu işi de inkar etti. 7 Ağustos dayanışmasını inkar etti. Bunun bu ülkede bir olmak, beraber olmak derdi yok. İnşallah biz şimdi Cumhur İttifakı'yla bunların topuna bir cevap vereceğiz."

Türkiye'nin 2019'da "hastalıklı ana muhalefet anlayışı"ndan kurtulacağını ifade eden Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur. Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler." dedi.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmekten başka bu ülkenin hiçbir işinde alnının teri, kalbinin sevgisi olmayanlar için harman vakti yaklaşmıştır." görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, AK Parti'nin tüm saldırıları milletle sırt sırta vererek püskürttüğünü, adaletten taviz vermeden mücadeleyi demokrasi içinde sürdürdüğünü anlattı.

"HA FETÖ HA PKK HİÇ FARK ETMEZ"

Vesayet güçleri, bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli adamlarından 6 tanesini biliyorsunuz, Kosova'da paketledik, aldık buraya getirdik. 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." dedi.

Afrin'de 3 bin 991 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Geçen Reyhanlı'ya gittik, 10 kilometre sınıra, orada Mehmetçikimizin kararlılığını gördük. Kimlerle gittik, sanatçılarla, yazılı görsel medya. 150 kişi filandık. Bay Kemal duramadı, 'Siz oraya nasıl gidersiniz?' Ya bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaklar? Sen kimsin. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal'in partisiyim diyecek, Gazi Mustafa Kemal'in sanatçılarla ilgili beyanından hiç haberi olmayacak. Olur bundan sonra senden izin alırlar. Vah zavallı vah." ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA ÖNCE BEN, SONRA SİZ, HEP BERABER"

Erdoğan, kongredekilerin "Reis bizi Münbiç'e götür" demesi üzerine şunları kaydetti:

"İhtiyaç olduğu anda önce ben, sonra siz, hep beraber gideceğiz. Tamam, öyle yapacağız ve önce komutan yola çıkacak, arkadan da çağrıyı yapacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ne dedik 'Sokaklara, meydanlara, Allah'ına' dedik ve çıktınız mı? Çıktınız ve çökerttiniz mi onları? Çökerttiniz. Bundan sonra da yine öyle inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şunu unutmuyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sizden bir şey istiyorum, fitne fesada aramızda yer yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, kongremiz hayırlara vesile olsun."