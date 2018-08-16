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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi. 

Al Sani'nin çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Al Sani, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin de hazır bulunduğu görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

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