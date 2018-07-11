Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.15'te Lefkoşa'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrılışında makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.