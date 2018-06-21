Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo ortak yayınına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo iş birliğinde; 18 ulusal radyo istasyonu ve 81 ilden 250 yerel radyonun ortak canlı yayınında “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programına katılarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerd

Mardin’den gerçekleştirilen ve Kral Grubu’nun sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan programda, gündemle ilgili değerlendirmeler ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve sınav sistemi, FETÖ elebaşının iadesine yönelik Amerikan makamlarına gönderilen dosyalar, 24 Haziran seçimleri ve yeni yönetim sistemi gibi konularda soruları cevaplandırdı.

“EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Programda sunucu Mehmet Akbay’ın eğitimle ilgili sorusuna yönelik olarak, “Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da 'bu doğruymuş' demeye başladılar. Bunun olumlu tepkilerini almaya başladık” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi. Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var” şeklinde konuştu.

16 yıl önce Türkiye’nin eğitimde neredeyse yok denebilecek durumda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde sağlıkta da durumun kötü olduğunu belirterek, “Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı” dedi.

FETÖ ELEBAŞININ İADE DOSYASI

Programda FETÖ elebaşının iade dosyasıyla ilgili soruları da cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri birbirini tutmuyor. Biz 85 koli belge göndermişiz, 'Onlar gazete kupürü' diyor. Hâlbuki iddianameler ortada” diye konuştu.

Muhalefetin seçimlerden sonra parlamenter sisteme geri dönme vaatleri konusunda, “Bir defa 16 Nisan'da Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet kurumlarının bağımsızlığı söylemine yönelik olarak, “O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir” ifadelerini kullandı.