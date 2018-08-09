Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.