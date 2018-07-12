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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı görüşme TSİ 16.30'da bitti.

İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı. 

Dünya Kupası finali sohbeti  

Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan'ın Rusya'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog yaşandı.

Macron'un "Rusya'ya gelecek misiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Ankara'dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim." yanıtını verdi.

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