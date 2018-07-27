Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sandton Convention Centre'da düzenlenen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi çalışma toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Güney Afrika Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye iştirakinin Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, "Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye'deki kurumlar arasında iş birlikleri tesis edebileceklerini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz."

Türkiye'nin oturuma İİT Dönem Başkanı sıfatıyla davet edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyorum. Teşkilat ile BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için güney-güney işbirliği süreçlerinden bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika’nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirmesinde de fayda görüyorum." diye konuştu.

Dünyanın oldukça sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına açtığına hep birlikte şahit olduklarını söyledi. Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır."

BRICS'in "güney-güney iş birliği"nde üstlenmek istediği rolü dikkatle izlediklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu iş birliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 8,2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz. Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bugün 3,5 milyonu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Birçok gelişmiş Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır." diye konuştu.

Yatırımlar 6 milyar doları aştı

Türkiye'nin 2015 yılındaki G-20 dönem başkanlığı sırasında kalkınma konusunu G-20 gündeminin merkezine yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Teknoloji Bankasının açılışını yaptıklarını ifade etti.

BRICS'in 10'uncu zirvesinin ana teması olarak Afrika'nın belirlenmiş olmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Ben bu vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar Afrika Kıtası'na yaklaşımımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir." dedi.

Zirveye katılmaktan ve yeni işbirliği fırsatlarını ele almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne şükranlarını sundu.