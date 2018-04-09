Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı, kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü, bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek." dedi.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , halkın coşkusuna, ilgisine ve heyecanına bakarak, 2019 yılının bir başka olacağını, yeniden diriliş hareketi başlattıklarını belirterek, halkın coşkusuyla bu kongreyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKARMIŞ"

Erdoğan, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt 'teki o konuşmayla ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık. Bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Ve bundan dolayı içeri girdik, ondan sonra çıktık. Partimizi kurduk. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız." diye konuştu.

Kardeşlerin arasına fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, kardeşin kardeşi Allah için sevdiğini ve o sevgiyi kimsenin alıp götüremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz. Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil, Allah için sevmek. Siirtli, Allah için sever. Öyleyse bir şeyi yapacağız. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaza, Boşnak böyle bir ayrım var mı? AK Parti'li de bu yok. Niye? Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü. Bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek."

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, ay yıldızlı bayraktan başka bayrağın olmadığını bildirdi.

Erdoğan, "Paçavraları kimseye yutturmasınlar. İşte bizim bayrağımız. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kardeşlerim, şu toprakları bölmeye çalıştılar. Biz 780 bin kilometrekareyle tek vatanız. Böldürmeyeceğiz bu toprakları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz var mı?" diye konuştu.

Siirtlilere canlılıkları ve heyecanların daim olması temennisinde bulunarak, onlardan çok çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

SİİRT'E TIP FAKÜLTESİ

Siirtlilere bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

" Siirt Üniversitesi'ne 1,5- 2 yıl içerisinde -kararı çıktı- tıp fakültesini kuruyoruz. Yükseköğretim Kurumundan geçti. Artık Sağlık Bakanlığımızın Eğitim Araştırma Hastanesi üniversitemizin afiliye anlaşmalı bir fakültesi olacak. Artık sağa, sola gitmeye gerek kalmayacak. Nasıl? Öyleyse daha çok çalışacağız. Sizler de bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK'mış, yok şuymuş, yok buymuş... Dik duracağız, dik. Ben artık Siirtli kardeşlerimin, inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceklerine inanıyorum. Bugün şuraya indim, buraya gelene kadar, baktım ki sağ olsun kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. Buralara biliyorsunuz kardeş belediyeler atadık. İyi çalışıyor. Daha güzel olacak. Yeter ki biz bu yolda beraber yürüyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alandakilerle, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini tekrarladı.