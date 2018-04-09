  • BIST 114.734
  • Altın 173,372
  • Dolar 4,0558
  • Euro 4,9803
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı, kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü, bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek." dedi.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın coşkusuna, ilgisine ve heyecanına bakarak, 2019 yılının bir başka olacağını, yeniden diriliş hareketi başlattıklarını belirterek, halkın coşkusuyla bu kongreyi  gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKARMIŞ"

Erdoğan, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşmayla ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık. Bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Ve bundan dolayı içeri girdik, ondan sonra çıktık. Partimizi kurduk. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız." diye konuştu.

Kardeşlerin arasına fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, kardeşin kardeşi Allah için sevdiğini ve o sevgiyi kimsenin alıp götüremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz. Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil, Allah için sevmek. Siirtli, Allah için sever. Öyleyse bir şeyi yapacağız. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaza, Boşnak böyle bir ayrım var mı? AK Parti'li de bu yok. Niye? Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü. Bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek."

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, ay yıldızlı bayraktan başka bayrağın olmadığını bildirdi.

Erdoğan, "Paçavraları kimseye yutturmasınlar. İşte bizim bayrağımız. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kardeşlerim, şu toprakları bölmeye çalıştılar. Biz 780 bin kilometrekareyle tek vatanız. Böldürmeyeceğiz bu toprakları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz var mı?" diye konuştu.

Siirtlilere canlılıkları ve heyecanların daim olması temennisinde bulunarak, onlardan çok çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

 SİİRT'E TIP FAKÜLTESİ

Siirtlilere bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Siirt Üniversitesi'ne 1,5- 2 yıl içerisinde -kararı çıktı- tıp fakültesini kuruyoruz. Yükseköğretim Kurumundan geçti. Artık Sağlık Bakanlığımızın Eğitim Araştırma Hastanesi üniversitemizin afiliye anlaşmalı bir fakültesi olacak. Artık sağa, sola gitmeye gerek kalmayacak. Nasıl? Öyleyse daha çok çalışacağız. Sizler de bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK'mış, yok şuymuş, yok buymuş... Dik duracağız, dik. Ben artık Siirtli kardeşlerimin, inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceklerine inanıyorum. Bugün şuraya indim, buraya gelene kadar, baktım ki sağ olsun kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. Buralara biliyorsunuz kardeş belediyeler atadık. İyi çalışıyor. Daha güzel olacak. Yeter ki biz bu yolda beraber yürüyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alandakilerle, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini tekrarladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce halka hitap etti08 Nisan 2018 Pazar 12:03
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu08 Nisan 2018 Pazar 12:00
  • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten’i kabul etti07 Nisan 2018 Cumartesi 10:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukat ile bir araya geldi06 Nisan 2018 Cuma 12:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti05 Nisan 2018 Perşembe 17:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib’i kabul etti05 Nisan 2018 Perşembe 17:33
  • Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Hinton’ı kabul etti05 Nisan 2018 Perşembe 17:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic’i kabul etti05 Nisan 2018 Perşembe 17:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 21'inci yılında Alparslan Türkeş‘in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti04 Nisan 2018 Çarşamba 21:35
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim