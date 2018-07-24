Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ekarohit'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ekarohit'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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