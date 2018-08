Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da; Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı‘na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor oy oranıyla kendisini destekleyen Bayburt, Gümüşhane ve Rize'deki vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, iki ay önce Ramazan Bayramı arifesinde Trabzon ile hasret giderdiğini, şimdi yine bir bayram öncesinde Trabzonlularla bir arada olduğunu belirterek, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verdiği destek için Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Trabzon'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 69 oranında oy aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama Parlamentoda maalesef hiç iyi değil, orada tabii durum çok çok kötü. Ben Parlamentoda daha farklı şeyler bekliyordum Trabzon'dan. İstiyordum ki netice çok farklı olsun. Ama maalesef orada tabii 55,1 aldık. Trabzon'a tabii daha ileri olması lazım. Niye, Trabzon'un mayasında bu var, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BUNA AÇIK İFADEYLE EKONOMİK SAVAŞ DERLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimizin iradesini sandıkta yönlendiremeyenler, her dönemde farklı araçlarla üzerimize geldi. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler. Ülkemizde döviz kurunun, 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 lira seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır. Türkiye bundan 20 yıl önce Asya ülkelerinde yaşandığı gibi bir finans kriziyle mi karşı karşıya, hayır. Türkiye bundan 10 yıl önce Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi bir mortgage kriziyle mi karşı karşıya, hayır. Türkiye, Yunanistan'ın 6-7 yıl önce olduğu gibi ilan ettiği gibi resmi bir iflas mı yaşadı, hayır. Buna rağmen kredi kuruluşları bak onu yine yükseltiyorlar, niye? Dedim ya ekonomik savaş."

"OYUNUNUZ GÖRDÜK VE MEYDAN OKUYORUZ"

Üretimde, ihracatta, turizm ve ticarette bir daralmanın söz konusu olmadığına işaret eden Erdoğan, "Peki öyleyse kopan bunca fırtınanın sebebi nedir? Ekonomik hiçbir sebep yok. Peki bu işin bir adı var mıdır, vardır. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da ülkemiz ekonomisinin, savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek, Türkiye'yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyorum, teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz. İstihdamımızı genişletmeye devam edeceğiz. Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz. Rekor büyüme oranlarıyla hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." diye konuştu.

Toplantıya gelirken Trabzon'daki turistleri gördüğünü anlatan Erdoğan, "Kardeşlerim, siz zaten misafirperversiniz. Onlara, misafirperverliğinizi daha da artırarak devam ettirin. Birileri dolar kaçırırken, onlar size dolar getiriyor." tavsiyesinde bulundu.

"Birileri kapıları kapatır Mevlam başka kapılar açar." diyen Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır, Hakk'ı konuşamazlar. Kalpleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. Bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Türk milleti kendisine tokat atana öteki yüzünü dönecek bir halk değildir. Biz, gördüğümüz dostluklar karşısında ne kadar kadirşinas isek, maruz kaldığımız düşmanlıkların cevabını misliyle verecek kadar da şedit bir milletiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene sadece 'Hadi güle güle' deriz. İşte bakıyoruz, ya ben senin stratejik ortağınım, seninle Afganistan'da beraberim, Somali'de, Bosna'da beraber olduk. Şu anda Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle müşterek stratejik bir ortağına kalkıp da PYD, YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın. 5 bin TIR silahı Kuzey Suriye'ye taşıyorsun. 2 bin kargo uçağı silah, mühimmat yüklü, Kuzey Suriye'ye getiriyorsun ve terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırtıyorsun. Bu da yetmiyor, terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkışıyorsun. Kusura bakma, hukuk devleti olarak gereği neyse biz onu yaparız."

Erdoğan, talimatla Türkiye'ye boyun eğdirilemeyeceğini vurgulayarak, "Biz bugüne kadar her şeyi hukuk içerisinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmayı biliriz. Eğer hukuk diline varsanız, biz varız. Ama hukuk diline yoksanız, kusura bakmayın biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin demir-çelikte vergileri artırdığını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün bir üyesi olduğunu ve örgütün kuralları içerisinde böyle bir şey olmadığını söyledi.

"Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. Nitekim Amerika'da şu anda her yer kaynıyor. Ne diyorlar, yapılan iş yanlış, doğru değil tabii. Biz de uluslararası ticaret hukuku neyi söylüyorsa, onu söyleyerek yolumuza devam edeceğiz. Uluslararası gümrükte hukuk neyse onu söylemeye devam edeceğiz. Biz kalkıp da 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye'yi sadece Edirne'den Kars'a dar bir coğrafyadan ibaret sananların yarın attıkları her adımda bunun böyle olmadığını göreceklerini vurguladı.

"VATANIMIZI EMPERYALİSTLERE TESLİM ETMEDİK"

"İyisiyle, kötüsüyle, sefasıyla, cefasıyla, sevgisiyle, kavgasıyla velhasıl her şeyiyle bu memleket bizim. Kendi vatandaşlarımız ve umudunu Türkiye'ye bağlamış yüzlerce milyon kardeşimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, hiç kimsenin Türkiye üzerinde ne siyasi ne askeri ne ekonomik ameliyata girişmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin nice mücadeleleri bileğinin hakkı ile zaferle neticelendirdiğini, bu defa da başaracağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler. Zaten burada Kılıçdaroğlu gibi düşünenler yok, ben bunu biliyorum. Çünkü yerli ve milli düşünme mantığı ne yazık ki bu zatta yok. Ama Sayın Akif Bey olumlu bir yaklaşım ortaya koydu. Ona teşekkür ediyorum. Ama Genel Başkanı bunu koyamadı. O ne yerlidir ne de millidir. Sayın Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Hem yerlidir hem millidir. Türkiye, Çanakkale Savaşı'nda bir boğazın ve bir avuç toprağın müdafaasını mı yapıyordu? Türkiye, Çanakkale'de koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir tarihin davasını savunuyordu. Onun için yüzbinlerce evladımız adeta geri dönmemek üzere gönüllü olarak Çanakkale'ye koşuyordu. Onun için 14 yaşında gençlerimiz şehit oluyordu."

Kurtuluş Savaşı'nı, Türk milletinin yine aynı hissiyat, aynı inanç, aynı azimle verdiğini ve zafere ulaştığını dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin, bir kez daha milletin "ya şehit olurum ya gazi" diyerek istiklali ve istikbali için yollara düştüğü bir imtihan olduğunu söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz imtihanından başarıyla çıkıldığını, şehit ve gaziler verdiklerini ifade ederek, "Namusumuz bildiğimiz vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, içimizdeki hainleri, alçakları ve teröristleri maşa olarak kullanan emperyalistlere teslim etmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı çevreler bununla kalmayıp güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurmaya kalktılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarıyla, bu planı da bozduk. Baktılar ki sahada bizimle başa çıkamıyorlar, her zamanki gibi bel altı işlere yöneldiler. Zaten bizim siyasette de diplomaside de son örnekte de olduğu gibi ekonomide de en büyük üzüntümüz, karşımızda şöyle delikanlıca mücadele eden rakipler bulamamış olmamızdır. Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım. Bunu başardığımızda gerisi kolay. Para dediğin bugün yoktur. Yarın bulursunuz. Yatırım dediğiniz iki gün gecikir, üçüncü gün daha hızlı bir şekilde yaparak telafi edersiniz. Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Ama inancınızı, imanınızı, kardeşliğinizi kaybettiğinizde diğerlerinin hiçbir önemi kalmaz. Yastık altı dövizi olanlar, dolar, avro, altın lütfen bunları bankalarda Türk lirasına çevirsinler ki bunlara istikbal ve istiklal mücadelemizi bu şekilde verelim."

"HER HAFTA ORTALAMA 50 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

Milletin ekonomik saldırı karşısında, birliğini, beraberliğini daha da koruyor olmasının en büyük güç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin büyüklüğü, içeride ve dışarıda neler yaşarsa yaşasın yatırımdan, projeden, üretimden, fabrikalarının çarklarını döndürmekten, esnafının tezgahını faal tutmak oluşundan kaynaklanıyor. Bugün de aynısını yapıyoruz. Terör örgütleriyle sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz bir mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirilen bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini bildiren Erdoğan, yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ülkemizden güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu. Münbiç'i bölgenin asli halkıyla birlikte yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İdlib'te diğer bölgelerdeki benzer bir felaketin yaşanmaması için hem diplomatik hem askeri çalışmalarımıza hız verdik. Irak'ta, Kandil'i terör yuvası olmaktan çıkartmaya yönelik adımları atıyoruz. Gerekirse Sincar'ı da bu kapsama alacağız." bilgisini aktardı.

Ekonomide 100 günlük icraat programını harfiyen uyguladıklarını, orta vadeli program ve 2019-2023 stratejik planıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Hazinemizde, Maliyemizde, bankalarımızda, özel sektör temsilcilerimizde, yurt dışındaki alternatif finans kaynaklarımızda maruz kaldığımız saldırıyı göğüsleyecek tedbirleri alıyoruz. Ülkemize destek veren ve verecek olan dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İhracatçılarımız alternatif pazarlar bulmak için gece gündüz çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizmde bereketli bir sezon geçirdiğine işaret ederek, yıl sonunda 40 milyon turiste ulaşacaklarını kaydetti.

Üretim çarklarını daha da hızlandırmak için sanayiciye, tüccara, esnafa her türlü desteği vermekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, bütçe disiplinine önem verdiklerini ve yatırım planlamalarını buna göre yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırımları anlattı. Trabzon'da ikinci bir devlet üniversitesinin faaliyete geçirileceğini hatırlatan Erdoğan, Avni Aker ve Akçaabat stadyumlarının ise "Millet Bahçesi" yapılacağını söyledi.

Erdoğan, sağlık alanında hayata geçirilen projelere de değinerek, Trabzon'da bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapımına devam edildiğini kaydetti.

"DAĞLARI DELEREK YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 8 bin konut projesinin hayata geçirildiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Dağları delerek yola devam ediyoruz. Şimdi hedef 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprü bulunan Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yolları projesinde tamamlanan kesimleri etap etap hizmete sunmak...Projenin tamamını inşallah 2 yıla kadar bitiriyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Zigana Tüneli, özellikle Trabzon Limanı'nın, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."

Trabzon'un ilçe bağlantı yollarının iki yıl içinde bitirileceğini bildiren Erdoğan, "Etüt proje çalışmalarına yakında başlayacağımız Trabzon-Erzincan hızlı tren hattıyla Trabzon'u da hızlı tren ağına ekliyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinin geçen yıl 4 milyon 153 bine ulaştığını kaydeden Erdoğan, "Çalışırsan oluyor. 'Yok şöyle demişler, yok döviz yokmuş, yok bilmem ne yokmuş'. Ne olursa olsun. Benim insanım, milletim, vatandaşım var ya bu seyrüseferlerle neyin ne olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin turizm kaynaklarına da katkı verdiklerini hatırlatarak "Uzungöl'ün durumu iyi değil. Burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu haliyle olmaz. Onun için adımlarımızı daha kararlı atacağız, süratle." dedi.

Trabzon'a toplam 1,7 milyon lira tutarında tarımsal destek verildiğini anlatan Erdoğan, "Ne diyor Kılıçdaroğlu? 'Çiftçi ağlıyor' diyor. Eline, diline dursun. 'Nasıl ağlıyor ya?' Ben sana resmi rakam veriyorum. Dikkat et, öyle havada, tavada değil. Ama haberi yok. Bunlar benim çiftçime verilmiş olan tarımsal destek. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Rabbim imkan ve ömür verdiği sürece ülkemize ve sizlere hizmet etmeyi devam ettireceğiz. Biz, size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF FİNANS ARAÇLARIYLA CEVAP VERECEĞİZ"

Meselelere günlük gelişmelerin dar penceresinden değil, asırlara sari bir perspektiften baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Böyle bir ülkenin ayağına döviz kuru dolaştı diye tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, tüm imkan ve kararlılıkla 2023 hedeflerine yürüdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendimize dünyanın en iyileriyle yarışan savunma sanayisini kurduk, kuruyoruz. Bugün de bizleri dolarla sınayanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevabımızı vereceğiz. Birilerinin güya Türkiye'yi ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmak için eski dönemin araçlarını yeniden tedavüle sokmaya çalıştığını görüyoruz ama biz bu şifreleri çok iyi biliriz. 'IMF ile anlaşın' diyenlerin aslında 'Ülkenizin siyasi bağımsızlığından vazgeçin' demek istediklerini gayet iyi biliriz."

Türkiye'ye yönelik tehdit girişimlerinin anlamını da bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "(Faiz) diyorlar. Bu can bu tende kaldıkça, bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır, bunu iyi bilelim. Kimse bizi bu tuzağa düşürmeye çalışmasın. Bu oyuna da gelmeyeceğiz. Hiçkimse boşuna hevese kapılmasın. Bu millet, ayaklarına yeniden prangalar vurulmasına, boynuna yeniden zincir geçirilmesine izin vermeyecektir. Özgürlüğün bedeli ancak can olabilir. Biz bunun için her fırsatta, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.