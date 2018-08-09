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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB heyetinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın da hazır bulundu.

TOBB heyeti ziyarette Başkan Erdoğan'a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.

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