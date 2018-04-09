Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir." dedi.

Salondaki partililerin "Dik dur eğilme" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir insanın önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve sücudda eğildik." karşılığını verdi.

Siirt'ten Vanlılara selam getirdiğini dile getiren Erdoğan, Siirt'te de muhteşem bir katılımın olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gecikmeli olarak Van'a geldiklerini belirterek, Vanlılardan haklarını helal etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Van teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sundu ve ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

" Van 16 Nisan halk oylamasında yüzde 43'lük 'evet' oranıyla maalesef beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Türkiye için neler yaptığımızın, Van'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz ama görüyorum ki 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka. İşte bakın depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek altyapısıyla, üstyapısıyla, baştan sona tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz."

Doğalgazı Edremit'e kadar getirdiklerini belirten Erdoğan, "Niye? Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Erciş'e de doğalgaz götüreceklerini, doğalgazın Tuşpa'daki Kalecik deprem konutlarında halihazırda bulunduğunu, Akköprü deprem konutlarında da yakında kullanılmaya başlanacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Feki Teyran'ın, Seyyid Fehim Arvasi'nin, Mir Hasan-ı Veli'nin mirasına bizim sahip çıktığımızı en iyi sizler biliyorsunuz." dedi.

Bölge edebiyatının ve tasavvufunun sembol isimlerinin divanlarını ve eserlerini bastırarak ebedileştirdiklerini en iyi Vanlıların bildiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar çeşitli isimler, çeşitli kılıklar altında Van'ın adeta iliğini emerken biz hep Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık, onların dertlerine derman olduk. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken biz sağladığımız eğitim, spor, kültür, sağlık hizmetleriyle gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. İşte buyurun şu Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bunun ispatı değil mi? Bizden önce böyle bir salon var mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü ve Van'a yakışan bir stadyumu da yapacaklarını belirterek, "Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir." ifadesini kullandı.

Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan Vanlıların muhabbetini, sevgisini ve kadirşinaslığını asla unutmadıklarını vurgulayan ve "Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam, özüm, sözüm hep birdir, men bu yurda bağlıyam" sözlerini aktaran Erdoğan, "Özü, sözü bir olan Vanlı kardeşlerimizin bu yurda bağlılığı işte böyle türkülerle nakşedilmiştir. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin her alanda nasıl gelişebileceğinin, ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle nasıl ayağa kalkabileceğinin en güzel örneği işte hepimizin gözü önündedir." dedi.

Van'ın bir önceki yıl turizmde adeta patlama yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Şimdi ben diyorum ki Van'ın parası olanları gelin Van'da otellerin sayısını artıralım." diye konuştu.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da görüştüklerini anımsatarak, görüşmelerinde Ruhani'nin "Biz Van'a turist gönderiyoruz." dediğini aktardı.

Son 15 günde Van'a gelen turist sayısının 169 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor, demek biz alt yapımızı yaparsak, biz hazırlığımızı yaparsak İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a çok gelecek insan var. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bize bir sıkıntı olduğunu, kendimizi Vanlı kardeşlerimize yeteri kadar anlatamadığımızı gösteriyor. İnşallah bu kongremizle birlikte Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız, Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, şunları kaydetti:

"Bitti bu iş, Rabbim hepinizden razı olsun. Buradaki coşkuyu 2019'un Mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürdürmenizi bekliyorum. AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinin, 81 milyon vatandaşımızın her birinin partisidir."

Geçen hafta Hatay'daki il kongresinin ardından sınıra gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'daki askeri birlik ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü söylediğini anımsattı. Erdoğan, salondakilerin "İşte ordu işte komutan" sloganları üzerine, şunları ifade etti:

"Orada İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu ama 'Yaylalar' biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o 'Yaylalar'da bırakmadı, ne dedi? 'Afrin'i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı 'Münbiç'i dolaş da gel' dedi. Evelallah biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık mı? Attık. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Afrin'le ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirine kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil biz aslında kendimizde arıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gelinen noktaya değinerek, "Afrin'de, bugün son rakamları aldım, 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca kuzey Irak'ta 327 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Söyledik, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam dedik. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat vermeyen, onlarda huzur bırakmayan bu teröristleri evelallah biz er veya geç bitireceğiz. Sonuna kadar..." diye konuştu.

"BU MİLLETİ BÖLEMEZLER, BU ÜLKEYİ PARÇALAYAMAZLAR"

Salondakilerle birlikte yürekten haykırarak verecekleri mesajın Van Gölü'nün öteki kıyısında Ahlat'tan, Tatvan'dan, Van'ın kardeşleri Urumiye, Hoy, Nahçivan'dan duyulmasını Kandil, Sincar, Haseke, Münbiç'tekilerin yüreklerini titretmesini, El Bab'ta, Afrin'de her nerede terörle mücadele eden kahramanlara moral olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rabia işareti yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla 81 milyon tek millet. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz, 'şu köken, bu köken', 'şu mezhep, bu mezhep' diye böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Hamdolsun üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik, inşallah düşmeyeceğiz. İkincisi tek bayrak, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın bir eşi yok. Şehitlerimizin son nefeslerini verirken hangi kökenden, bölgeden, meşrepten olduklarına bakmıyorlardı. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve son dönemdeki terörle mücadelemize kadar şehitlerimiz sadece ve sadece kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrunda canlarına verdiklerine bakıyorlardı."

Üçüncü unsurun ise "tek vatan" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Türkiye 780 bin kilometrekare toprağıyla tek parçadır, bölemeyecekler. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan parçasının tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok 'paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne bölücü örgütün özerklik hevesine yer yoktur. Bu devletin sınırları içinde ve dışında yaşayan tüm insanları aynı haklara, fırsatlara sahip birinci sınıf birey olarak, kamunun tüm imkanlarını aynı ölçüde kullanabilen vatandaşlar olarak gördük. Kim ki bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından, meşrebinden, sosyal veya siyasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur."

"SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan, ömürlerini ayrımcılıkla mücadeleye adadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, ekonomik refah konusunda geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir niyete, girişime en küçük bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Milletimizin tamamının hakkını ve hukukunu korumak için işte bu demokrasi, özgürlük düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek amacının demokrasi ve refahı da içeren istiklal ve istikbali güvence altına almak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de yaşananlara bakıp da hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. İşte bugün Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle demokrasinin, terörle özgürlüğün, terörle zenginliğin bir arada olamayacağını görmek için daha ne yaşanması gerektiğini sordu.

"Açıkçası bilemiyoruz." diyen Erdoğan, ama kendilerinin gördüklerinden ders çıkardıklarını ve bu konudaki verilen mücadelenin stratejisini ona göre belirlediklerini söyledi.

Atılan adımların da buna göre atıldığının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler, her fırsatta ülkemize saldıranlar aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Eğer mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelenin zaferle taçlandırılmasından başka çare olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir asır önce nasıl tüm varımızı, yoğumuzu ortaya koyup büyük bir imanla Çanakkale'de düşmanı mağlup ederek Kurtuluş Savaşı'mızın ışığını yakmışsak bugün de yapacağımız aynısıdır. Hiç endişe etmeyin, biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka asla.

Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok. Bu mücadeleye diğer 80 vilayetimiz ne kadar sahip çıkıyorsa Van da o kadar sahip çıkmak zorundadır."

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER NOKTASINDA KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte demokrasi, özgürlükler ve ekonomi bakımından gerçekten çok sıkıntılı dönemler geçirdiğinin bir gerçek olduğunu ifade ederek, "AK Parti olarak 15 yıl önce teslim aldığımız Türkiye manzarasını hatırlıyorsunuz değil mi?" diye sordu.

AK Parti kurulduktan sonra buralara geldiklerinde, hükümete geldiklerinde kendilerinden ne istedikleri yönünde soru sorduklarını anımsatan Erdoğan, buna "Olağanüstü hali kaldırın, başka bir şey istemeyiz." şeklinde yanıt aldıklarını söyledi.

Erdoğan, o dönemdeki olağanüstü hal ile bugünkünün alakası olmadığını vurgulayarak, "Şu anda özellikle hak ve özgürlükler noktasında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. O dönemdeki olağanüstü hal uygulaması ise vatandaşlarımızın günlük hayatını fevkalade olumsuz etkiliyordu. Hükümeti teslim alır almaz ilk iş 1.5 ayda olağanüstü hali kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bürokratik vesayeti kırdıkça, demokrasimizin güçlendirilmesi konusunda tarihi reformları ardı ardına hayata geçirdik. Özgürlük ve demokrasi çıtasını yükseltmek için neredeyse bir asırdır talep edilen ne varsa aşağı yukarı hepsini de gerçekleştirdik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi özel yargılama usullerini kaldırdık. İşkenceye sıfır tolerans uygulamasıyla vatandaşlarımızın onuruna, haysiyetine saygı duyan bir güvenlik anlayışını tesis ettik.

Kürt kardeşlerimizin günlük hayatlarını zorlaştıran, çocuklarına isim koymaktan, kamu hizmetlerinin sunumuna ne kadar yanlış uygulama varsa hepsini değiştirdik. Bunları biz yaptık."

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK YOLCULUĞUMUZ BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISIDIR"

Demokrasi ve özgürlük yolculuğunun bitmeyecek bir süreç olduğunu vurgulayan Erdoğan, şartlar değiştikçe talepler ve beklentilerin de mutlaka değişeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'de halen kimin ne sorunu varsa, ileride kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa, bunların hepsinin de çözümü için mücadele edilmesinin en başta gelen görevleri olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemdeki hassasiyetlerimde demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin alternatifi değildir; tam tersine birbirinin tamamlayıcısıdır. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele öyle bir mücadele ki sonuçta ortaya çıkacak kara da zarara da Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu, Marmara ile Doğu Anadolu, Ege ile İç Anadolu, Akdeniz bölgelerimiz aynı derece de ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanacağız, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Bunun için mesele vatansa gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

"HEPSİNİN İPLERİ AYNI GÜÇLERİN ELİNDEDİR"

Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefinin oradaki askerin nezdinde gerideki 81 milyon vatandaşın tamamı oluğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemize karşı oynanan her oyunun hedefi üzerinde pazarlık yapılan yerle, konuyla birlikte 780 bin kilometre kare vatan toprağının tamamıdır. PKK'sından FETÖ'suna ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerinin safı bu mücadelede Türkiye düşmanlarının yanıdır.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı niçin etkisiz hale getirdiysek Zeytin Dalı Harekatı'nda da aynı sebeple 4 bin PYD'liyi etkisiz hale getirdik. FETÖ'nün yurt içindeki ve yurt dışındaki inlerine de aynı sebeple giriyoruz. Bunların hiçbirinin diğerinden farkı yok. Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir."

Terör örgütlerinin hainlikte sınır tanımadıkları gibi istismarda da ölçü tanımadığını vurgulayan Erdoğan, "PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendine zemin kazanmaya çalıştı. DEAŞ, aziz dinimizin adını kullanarak İslam dünyasına gavurların asırlardır vuramadığı darbeyi vurdu. DEAŞ'ın İslam ile alakası yok, bizim dinimizle alakası yok. Bunlar tamamıyla İslam dışı, din dışı bir örgüt ve bize zarar veriyor." dedi.

Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin de açıklamalarda bulunarak, FETÖ'nün de manevi duyguları istismar ederek yıllarca ihanetini gizlediğini söyledi. Daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Erdoğan, "Ne dedik? Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet, böyle bir şebeke. Türkiye'nin hedef alınmasının sebebi, işte bu tezgahı çözmüş olmasıdır. Bunu biz bozduk. Hem kendimiz hem de Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Acem tüm kardeşlerimiz, bölgemizde kurulan asrın tezgahını bozmak üzere harekete geçtik." diye konuştu.

"MASKE DÜŞÜNCE, ARKASINDAN KİMLERİN ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometre karelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.

Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ın, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce, arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz."

"Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının önünü kesmek için uğraşıyorlar. Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik." ifadesini kullanan Erdoğan, hem Türkiye hem de bölge için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

Yönetimler ne kadar teslimiyetçi olursa olsun, bölge halklarının hakikatleri gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bugün geleceğimize dünden daha ümitvar bir şekilde bakıyoruz. İnşallah yarın ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin de demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte vermesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde siyasi ve diplomatik olarak hangi zorluklar olursa olsun, kalkınma hedeflerimizden asla vazgeçmedik, asla geri kalmadık. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütme başarısını işte bu sayede gösterdik. Van'da, diğer 80 vilayetimizle birlikte bu gelişmeden, büyümeden payına düşeni almıştır. Bugüne kadar Van'ın nasibine ne düştü biliyor musunuz? 22 katrilyon Van'a yatırım yaptık. Bugüne kadar gelen hangi iktidar Van'a böyle bir yatırım yaptı? Yok. Bunu, biz yaptık. Eğitimde 8 bin 758 derslik inşa ettik. Çocuklarımızın okula gidebilmeleri için ailelerine 431 trilyon destek verdik. Yaptığımız yatırımlarla Yüzüncü Yıl Üniversitemizi bölgesinin ve ülkemizin önde gelen yükseköğrenim kurumlarından biri haline getirdik. Üniversite eğitimi için şehrimize gelen öğrencilerimizin barınması amacıyla 7 bin 500 yatak kapasiteli yurtları hizmete açtık. 800 yatak kapasiteli yeni yurtları da 2 yıl içinde hizmete açıyoruz."

"66 SAĞLIK TESİSİ KAZANDIRDIK"

Sağlıkta, 13'ü hastane olmak üzere 66 sağlık tesisini Van'a kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, bunlar arasında 400 yataklı Van bölge hastanesi ile 500 yataklı kalp cerrahisi hastanesinin de bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, inşası süren 18 sağlık tesisi arasında da 450 yataklı fizik tedavi ve psikiyatri hastanelerinin de bulunduğunu bildirdi.

TOKİ vasıtasıyla Van'a 25 bin konut, kamu binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret merkezleri yaparak adeta şehri yeni baştan inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Van'da 36 kilometre olan bölünmüş yola 511 kilometre daha eklediklerini kaydetti.

Erdoğan, Bahçesaray'ın kar yağdığında dünya ile ilişkisinin kesildiğini hatırlatarak, toprak olan Bahçesaray yolunu genişletip, asfaltladıklarını, ardından da 3 bin metredeki geçide 2 kilometrelik kar tüneli yaparak ilçeye kesintisiz ulaşımı sağladıklarını anlattı.

"1 MİLYON 665 BİN YOLCU"

Şimdi de 140 kilometrelik Van-Bahçesaray yolunu, Gevaş-Bahçesaray bağlantılı yeni bir güzergahla kısalttıklarını aktaran Erdoğan, bu proje kapsamında, 9 kilometresi tünelden oluşan 29 kilometrelik yeni bir yol yaptıklarını söyledi.

Van genelinde hala 2,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 15 ayrı yol projesinin de inşasının sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Gölün kenarında bir gemi inşa tesisi kurarak, 2 modern feribotun yapımına başladık. Bunlardan 50 vagon kapasiteli Sultan Alparslan Feribotu ocak ayında hizmete girdi. İdris-i Bitlisi Feribotunu ise inşallah Temmuz ayında işletmeye alıyoruz. Tatvan ve Van iskeleleri ile bağlantı yollarını yeniliyoruz." dedi.

Erdoğan, modernize ettikleri Ferit Melen Havalimanı'nın geçen yıl 1 milyon 665 bin yolcu kapasitesine ulaştığına dikkati çekerek, hizmete aldıkları üç baraj ve iki gölete ilave olarak, dört barajın ve bir göletin inşasının sürdüğünü dile getirdi.

Sulama projeleriyle 337 bin dekar araziye bereket kattıklarını anlatan Erdoğan, Van şehir merkezi ile Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerinin içme suyu sıkıntılarının çözüldüğünü, şimdi de Erciş ilçe merkezi ile TOKİ konutlarına, Kocapınar ve Çelebibağı beldelerine kaliteli içme suyunun getirildiğini söyledi.

"VAN'A ATIK SU TESİSİ"

Erdoğan, bugüne kadar Vanlı çiftçilere destek olarak 1 katrilyon destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşıyacak, Van'ı daha da kalkındıracağız. Biz, demokrasiye elbette saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Bunun için sizlere hizmet etmek yerine bölücü terör örgütünün kulu, kölesi haline gelmiş olan belediye başkanlarını görevlerinden alıp, yerlerine kaymakamlarımızı, valilerimizi görevlendirdik. Gördüğüm kadarıyla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız diğerlerinden çok daha maharetli, çok daha projeci, çok daha vizyoner belediye başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 452 trilyonun 138 trilyonuyla yatırım yapmışken, valimizin riyasetinde 642 trilyon lira bütçe ile 369 trilyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan asfalt toplamı bin kilometreyi bularak, önceki yılın iki katına çıktı."

Belediye tarafından caddeler ve sokakların yenilendiğini, okulların onarıldığını, gençleri üniversiteye ve hayata hazırlayacak eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şimde de belediyemiz, doğrudan Van Gölü'ne boşaltıldığı için ciddi bir çevre kirliliği sebebi olan atık suları arıtacak bir tesisi inşallah bu yıl şehrimize kazandırıyor." diye konuştu.

"VAN'A GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Erdoğan, katı atıkların da işlenerek enerjiye dönüştürülmesine imkan sağlayacak bir projenin de bu yıl hayata geçirileceğini dile getirerek, Van'a yakışır bir şehir meydanı kurmak için kamulaştırma dahil tüm hazırlıkların devam ettiğini, bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının geçen ay alındığını, kamuya ait binaların yıkımına başlandığını kaydetti.

Proje tamamlandığında Van'ın şanına yakışır bir meydana kavuşacağına işaret eden Erdoğan, çevre yolu, şehir stadyumu, hafif raylı sistem gibi konuları da 2019'da seçilecek yeni belediye başkanının projelendirip, süratle hayata geçireceğini söyledi.

Her zaman ve her konuda olduğu gibi bu projeler için de Van'a gereken desteği vereceklerinin altını çizen Erdoğan, kendisini dinleyenlerden, seçimler için kapı kapı dolaşmalarını istedi.