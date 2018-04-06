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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor
Okuma yazma kurslarında, bugüne kadar yaklaşık 1500 kursiyerin eğitim öğretim hayatına merhaba dediği Mamak’ta, hem açılan kurs hem de kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.

Kayaş İlkokulu’nda açılan okuma yazma kursunu ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney kursiyerlere destek oldular, azimlerinden dolayı tebrik ettiler. Kısa sürede yazmayı öğrenen kursiyerler Akgül’e kendi elleriyle yazdıkları duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplarını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür mektubu yazan kursiyerler öğrenmenin yaşı olmadığını herkese gösterdi.

 

Kadınların ilgisi yoğun

60-75 yaş aralığında 16 kursiyerin bulunduğu Kayaş İlkokulu okuma yazma kursuna en yoğun talep ise kadınlardan geliyor. Şuana kadar 16 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, kursiyerler günde 2 buçuk saat ders alıyor. Haftada 4 gün verilen eğitimlerde Mamaklı kadınlar hem okuyor hem de yazıyor.

 

Öğrenmenin Yaşı Yok

Bir ülkenin gelişmişliğinin eğitim kalitesi ve okuma yazma oranıyla ölçüldüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “SayınCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi. Çeşitli sebeplerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen herkesin kayıt yaptırdığı kurslarımızda sayı günden güne artıyor. Kursların ardından vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan ve kolayca yapabilecekler. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

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