  • BIST 94.753
  • Altın 200,656
  • Dolar 5,1472
  • Euro 5,9538
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi’nde incelemelerde bulundu

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi’nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde inceleme yaptı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camisi'ne geldi. 

Burada yaklaşık 3 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Karakaya’nın cenaze törenine katıldı01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:26
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti31 Temmuz 2018 Salı 15:47
  • Millli Güvenlik Kurulu toplantısı 5,5 saat sürdü31 Temmuz 2018 Salı 09:44
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:55
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:18
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile heyetler arası görüşmelere katıldı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:16
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:14
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sandton Convention Centre'da düzenlenen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katıldı27 Temmuz 2018 Cuma 15:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı27 Temmuz 2018 Cuma 14:58
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim