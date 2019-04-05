Cumhurbaşkanı : “Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir Anıtkabir olay yaşandı. Sen mazbatını aldın mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir Anıtkabir olay yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir öğrenmiyorsun. Sen o deftere nasıl yazması gerektiğini de öğrenmiyor. Şu andaki yaptığı iş protokol açısından yanlıştır. Ulusal Korunma Bakanlığı o defteri çekti aldı. Bu tercihlerin son kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Tercih Heyeti kararını verince iş neticelenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta basın üyelerine söylemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tercih sonrası bazı yerlerde reylerin yine sayılmasına ait, "Hadisenin tercih süreci bitmiştir. Şimdi duruşma süreci var. Bu duruşma sürecinde de üç basamak var. İlçe tercih heyetleri, şehir tercih heyetleri ve Yüksek Tercih Heyeti var. Yüksek Seçim Kurulu duruşma sürecinin sanki işverenidir. Son karar oradan çıkacaktır. Sağolsun ağzı olan konuşuyor, zira yaşamamışlar. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da seçimli oyla tercih yapıldığı zaman ben İstanbul'da milletvekili seçilmiştim. O zaman benim milletvekilliğim alındı. Oranın verdiği karar son bir karardır. Daha sonra İstanbul'a Megakent Belediye Başkanı oldum. İlçe tercih heyetlerinde yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz zamanını çalıştırıyor. Şehir tercih heyetlerine de yapılıyor başvuru" dedi.

"NİHAİ MERCİ YSK'DIR, BU BİR HAK GASPI DEĞİLDİR"

Her partinin de skalalarını çalıştırma süreci olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlde de alınan sonuçlar bizim çalışmalarımızla örtüşmüyorsa son merci Yüksek Seçim Kurulu'dır. Sonra da Yüksek Seçim Kurulu hakkımız var. Bu bir hak gaspı değildir. Şu anda da İstanbul'da, Ankara'da, Yalova'da yapılan da budur. Biz Türkiye genelinde megakentlerde 30'un 15'ini biz aldık.

Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi bir tanesini aldı, Cumhur İttifakı olarak 16 tane biz aldık geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir ötekisine bakarsak Cumhur İttifakı olarak aldığımız rey yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın rey noktasındaki gidişatı yüzde 47 dahi değil. Aramızda böyle bir fark var ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Avrupa ve ABD'den yapılan bazı açıklamalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye, iç işlerine karışma gayreti içinde olan ABD ve Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Haddinizi bilin. Siz bu itirazları yaptınız. ABD'de örnekleri var. Herkes haddini bilecek. Yüzde 83'e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi dünyaya verilmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Biz 51 şehrin 24'ünü almışız, 10'unu Milliyetçi Hareket Partisi almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511'ini biz almışız, 135'ini Milliyetçi Hareket Partisi almış, Cumhur İttifakı toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır. Bunların bir ders alması gerekli. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202'sini biz aldık. Milliyetçi Hareket Partisi 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Öbürleri nal topluyor. Halk Cumhur İttifakı'na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık. İstanbul'un 39 belediyesi var. Bunun 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 1'i Milliyetçi Hareket Partisinin 24'ü AK Parti. Burada bir ders var. Belediye Meclisine gelelim. Şu haliyle dahi şu anda kahir ekseriyeti Cumhur İttifakı'na aittir. Sen çalışmanı yaparken alınacak kararlar, bunlar nereden geçecek? Kurullarda sen istediğin gibi kurabilirim diyebilir misin? Böyle bir hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Bazı kariyer sahipleri ahkam kesiyor. Kitapta yazıldığı gibi değil."

Telaşa gerek olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin genel başkanıyım. Bu ikisini birlikte yürütmek zorundayım. Şimdi bir Anıtkabir vakayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir öğrenmiyorsun. Sen o deftere nasıl yazması gerektiğini de öğrenmiyor. Şu andaki yaptığı iş protokol açısından yanlıştır. Ulusal Korunma Bakanlığı o defteri çekti aldı. Bu tercihlerin son kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Tercih Heyeti kararını verince iş neticelenecektir" diye konuştu.

"S-400 SÜRECİNİ BİTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın üyelerinin Rusya ve S-400 sürecine ait suallerini de cevapladı. Erdoğan, "Rusya'ya 8 Nisan'da bir seyahatimiz olacak. S-400 süreci başlıyor. Biz S-400 sürecini tamamladık. Temmuz ayında parçaları alacağız. F-35'lerden iki tanesini almıştık. 3 ve 4.'sü de gelecek. Amerika Birleşik Devletlerinin şu andaki söylemleri çok yanlış. Bizim Amerika Birleşik Devletlerine önerimiz "Sizden Patriot'ları alalımdı." Amerika Birleşik Devletleri uygun koşullarda bize tanımadı. Biz de bu sebeple şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak" dedi.

(Serdal Altıntepe/İHA)