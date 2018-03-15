CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUZ

Eyüphan Kaya

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır il başkanlığının Cumhurbaşkanımızın ziyaretine yönelik yazılı basın açıklamasıdır.

Basına ve Kamuoyuna arz ederiz.

*Şehrimize hoş geldiniz Reisim, her gelişinizde şehrimizi bir heyecan sarıyor, Acaba bu defa Cumhurbaşkanımız ne müjde verecek? diye. Umarım bu defa yine hayırlı açıklamalarınız olacak ve bizim gibi sağduyulu vatandaşlarımıza, “avucunuzu yalarsınız” diyen kimseler karşı söyleyecek bir çift sözümüz olur.

*Cumhur ittifakı hayırlı olsun. Yeni sistem ittifakları gerekli kılıyor, bunun yasal alt yapısını hazırlamanız güzel, ama seçim barajını düşürmenizi ve darbölge seçim sistemini getirmenizi de iştiyakla bekliyoruz, yönetimde istikrar kadar, temsilde de adalet için bu elzemdir. Siz doğru olanı yapın gerisini Anadolu insanına bırakın insanımız doğruları mükâfatlandırmasını bilir.

*Fırsat bu fırsat, MHP ile birlikte Kürt sorununa da kalıcı bir çare oluşturun ki hepten rahat edelim. Artık zamanımızı gerçek sorunlarımıza ayıralım.

*Yerel medyaya destek verin, Basın İlan Kurumu(BİK) marifetiyle Yerel Basına bir derece destek veriliyor, ancak son günlerde çıkarılan bir yasa ile bu desteğin bir kısmının başka kanallara yönlendirilmesi yanlış oldu, en kısa zamanda hem o yanlışı düzeltmek, hem de ekstradan medyaya destek vermek lazımdır diye düşünüyorum. Beklentimiz şu ki, her yerel gazetenin belli sayıdaki çalışanları(Yazı işleri müdürü, haber müdürü ve en az üç muhabir) Basın Enformasyon elemanın asgari ücretli çalışanı da olabilsin. Kaliteli ve güvenilir bir yerel basın şehre huzur verir.

*Sorunları yok saymayın, PKK/PYD mücadelenize karşı Kürt halkının sessiz kaldığını görüyorsunuz, çözüm sürecindeki ihanet sizi ürkütmesin, HDP’nin bu şekilde devre dışı kalması en büyük hayırlardan biriydi. Ama artık buzdolabına bıraktığınız o çözüm paketini sahaya indirin. Kürt vatandaşlarımız dört gözle bekliyor bilesiniz. Bu defa muhatap halk olsun, aslında makul olanı da budur. Dünya bilsin ki adalet literatürümüzde hakkı isteye gerek yok, hak kendiliğinden verilir.

*Başarınızın devamını diliyorum, 15 yıldır 15 türlü sorun ayağınıza dolandı ama siz hep yanlışlara karşı dik durdunuz ve yolunuza devam ettiniz. Benim gibi milyonların kalbi, kavli ve fiili duaları arkanızda olduğunu unutmayın.

Başarınızın devamını dileriz.