Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" toplantısında açıkladığı ilk 100 günlük hedeflere göre, İstanbul'daki yeni havalimanı 29 Ekim'de hizmete girecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin, ÇED ve etüt proje işleri tamamlanacak. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeliyle inşası için ihaleye çıkılacak. Bölünmüş yol ağına 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre daha ilave edilecek.

Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesi gerçekleştirilecek. Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.

Tünellere 30 kilometre daha ilave edilecek, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu'nun ihalesi yapılacak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak. Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu seferlere başlayacak.

Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezi faaliyete geçecek. Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımıyla, 248 araç alımı için ihaleye çıkılacak. 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin ihalesi tamamlanacak.

"İKİNCİ BİR DENİZ SONDAJ GEMİSİ ALINACAK"

Enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te hizmete alınacak, Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek.

Şırnak ve Artvin'e doğalgaz vermeye başlanacak. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak.

Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.

Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Eskişehir Alpu'da bin megavat kurulu güce sahip termik santral inşası için ihaleye çıkılacak. Adana-Yumurtalık'ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisi yapılacak.

"BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

e-Devlet sistemi etkinleştirilecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icraat, plan ve proje takip sistemi kurulacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi başlatılacak.

Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, kamunun borçlanma maliyetleri düşürülecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesapta yönetilerek, yılda 3-4 milyar lira arasında ilave gelir elde edilecek.

Dış borçlanmada Çin piyasasına yönelinecek, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak, KOBİ'lere verilen destek artırılacak, 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözü yerine getirilecek.

2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan, kasım sonuna kadar tamamlanacak.

"ÖNCELİK ÇİN, MEKSİKA, RUSYA VE HİNDİSTAN PAZARLARI"

Sanayi ve Dış Ticaret sektöründe ihracatı geliştirmek, yeni dönemde de önceliklerin başında yer alacak.

Eximbank'ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak. Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. Bunun için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacak.

İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulaması başlatılacak. Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğu kaldırılacak, karayolunda ise ihracat refakat belgesine geçilecek.

İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesi sağlanacak. Ticaret hacmini artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirlenecek.

Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak. Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

"EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇİRİLECEK"

Şehircilik ve konut projelerinde 100 günde 17 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak.

Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak, 15 bin 506 konut inşasının ihalesi tamamlanacak. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla ilgili envanter çalışması tamamlanacak, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlanacak.

Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek, imar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.

"MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARI FAALİYETE GEÇECEK"

Dış politikada ise Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısı 250 bini bulacak. Musul ve Basra Başkonsoloslukları 100 günlük dönemde yeniden faaliyete geçirilecek.

NATO'nun Irak'taki misyonuna, Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanacak.

İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sürecek.

"4 ANKA VE 6 SİHA ORDUNUN KULLANIMINA SUNULACAK"

Savunma ve güvenlik alanında ise Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınarak güvenlik birimleri güçlendirilecek.

Sınırlardaki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmaları başlatılacak.

MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alınacak. Milli insansız uçak ANKA'dan 4, SİHA'lardan da 6 adet daha ordunun kullanımına sunulacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesi sağlanacak.

Harita Genel Müdürlüğünün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas, tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulacak.

Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurulacak, Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırılacak.

FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesi tamamlanacak.

Emniyet ve Jandarma 459 yeni zırhlı araçla takviye edilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimi hızlandırılacak.

"30 KÜTÜPHANE, MİLLET KIRAATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Turizm yeni pazarlara açılacak, Çin'in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ihalesi sonuçlandırılarak, kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası'nın birinci etabındaki fiziki gerçekleşme yüzde 45'e çıkartılacak.

Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projeleri tamamlanacak.

30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek.

Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışması tamamlanacak, İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin inşası bitirilecek.

"HER OKULDA EN AZ BİR POLİS MEMURU OLACAK"

Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak. Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci sayısı yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltilecek.

Okulları daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okulda en az bir polis memuru görevlendirilecek.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.

Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.

Yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi temin edilecek.

"1 MİLYON ÇOCUK, SPORTİF YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİLECEK"

150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu ve 10 futbol altyapı merkezi faaliyete geçirilecek. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimi, 3'ünün yıkımı, 5'inin de proje çalışması tamamlanacak.

Okullarda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuk sportif yetenek taramasından geçirilecek.

Karar alma süreçlerine katılımı sağlamak için 20 bin okulda gençlik temsilcileri belirlenecek.

Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verilecek. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olunacak.

Yükseköğrenim yurtlarının yatak kapasitesine 75 bin ilave yapılacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına, barınma yardımı da eklenecek.

"OBEZİTEYLE MÜCADELE YAYGINLAŞTIRILACAK"

Sağlık alanında yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatak daha hizmete alınacak. Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısı artırılacak, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin temini kolaylaştırılacak. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı engellemek için gereken önlemler alınacak.

Obeziteyle mücadele yaygınlaştırılacak, acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkede üretimi için proje çağrısına çıkılacak. İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, Türk firmaları için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kurulacak.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı yüzde 20 artışla, 1 milyon 200 bin kişiye çıkarılacak. 112 merkezlerinin sayısı 32'den 42'ye çıkarılacak.

"YERLİ VE MİLLİ 5G İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK"

Yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak, yerli ve milli 5G ve ötesi için çalışmalara başlanacak.

Yerli uydular için projeler geliştirecek, Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacak. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi, üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak.

Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarda gerçekleştirilecek. 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi'nin ilk etabının ikinci kısmı tamamlanacak.

Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılacak.

"ÜRETİCİYE 50 BİN KOYUN VERİLECEK"

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. Damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere, Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verilecek.

8 bin 300 hektar alan daha sulamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanacak.

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımlar hizmete sunulacak. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşa temiz ve yeterli içme suyu sağlanacak.

Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmaları bitirilecek.

Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürütülen proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi tamamlanacak. Sudan'da ülkeye tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılara açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirket faaliyete geçirilecek.

"İSTANBUL VE KONYA'DAKİ MİLLET BAHÇELERİ AÇILACAK"

Beşi bu dönemde tamamlanacak millet bahçelerinden 6'sının inşasına, 22'sinin de projelerine başlanacak.

İstanbul-Kayaşehir, Baruthane, Esenler ve Konya Meram Millet Bahçeleri açılacak.

İstanbul Kayaşehir'in 2, 3 ve 4'üncü etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi'nde Millet Bahçesi inşasına başlanacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker Millet Bahçeleri'nin projeleri hazırlanacak.

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri temin edilecek. Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 298'den 313'e çıkarılacak. İhtiyaçlarını tespit için ziyaret edilen hane sayısı 526 binden 826 bine çıkarılacak.

"28 MİLYON TEBLİGAT ELEKTRONİK ORTAMDA"

Yeni adli yılla "Yargıda Hedef Süre Uygulaması"na geçilecek. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturulacak.

Öncelikle Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri, bir sonraki hedef olarak Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilecek.

Çocuklara karşı işlenen "cinsel istismar suçları" konusunda cezai düzenlemeler yapılacak.

"31 İLDE DAHA NARKOTİMLER KURULACAK"

Doğu sınırlarında devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projeleri tamamlanacak.

Güvenlik yollarının uzunluğu yüzde 10 artırılarak 2 bin 526 kilometreye çıkartılacak. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi yüzde 27 yaygınlaştırılacak.

81 vilayetteki İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri, yatırımların her aşamasının anlık izlenmesine imkan verecek şekilde izlenecek.

Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurulacak, 81 ilin tamamı bu kapsama alınacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığının açtığı 242 yeni adalet hizmet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, güncellenmiş mevzuatı ile ülkede adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlık olduğunu belirtti.

"FETÖ'nün yargı sisteminde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik." diyen Erdoğan, Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizlediklerini söyledi.

Yapacakları daha çok şeyin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu virüslerin temizlenmesi lazım. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü bir Adalet Bakanlığına sahip olduklarına inanıyorum. Yeni adli yılla birlikte 'Yargıda Hedef Süre Uygulamasına' geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların, önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz, savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların, kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde, yeni sistem gerçekten çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükü hafifleteceklerini aktardı.

Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete geçireceklerini dile getiren Erdoğan, bir sonraki hedeflerinin Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete geçirmek olacağını açıkladı.

Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok." ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

Erdoğan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın ülkede en büyük hizmetleri verdikleri kesimlere hitap ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de, kendi iradesiyle tercihini başka yönde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar esnek ve kolaylaştırıcı uygulamaları, dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur, bulamazsınız. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerini biz iade ettik. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti. Devlet memuruna, işçisine borçlu olur mu? İşte olmuştu. Çok kısa sürede ödemelerini yaptık ve borcumuz kalmadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler, hastalar başta olmak üzere, milletin her kesimine yönelik sosyal destek projeleri uyguladıklarını, geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını bildirdi.

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ

Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi, ülkemizin imkanlarını seferber ederek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1.000 liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramında ödemiştik. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini, inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, yeni dönemde vatandaşları sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkartmayı planladıklarını, mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inandıklarını ifade etti.

Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükselteceklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Sosyal Hizmet Merkezlerimizin sayısını 298'den 313'e çıkararak ihtiyaçlarını tespit için ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir sistemi, bu dönemde hayata geçiriyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da ülkenin çehresinin değişiminde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumlardan biri olduğunu dile getirdi.

TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetin tamamında inşa edilen 837 bin konutla, vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettiklerini, ülke için hayati öneme sahip Kentsel Dönüşüm Projelerini hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, halen ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Atıksu arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86’sına kadar ulaştırdıklarını, katı atıkta da yüzde 75'i bulduklarını anlatan Erdoğan, "Denizleri temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, mavi bayraklı plaj ve marina sayısını 459'a çıkardık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık." dedi.

KANAL İSTANBUL

Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye yönelik projeler başlattıklarını, bunların en önemlisi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız. Görüldüğü gibi bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye'nin bu büyük stratejik projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Bunun bize kazandırdığı çok önemli stratejik bir durumda boğazda yaşadıklarımızdır. Malum Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 ayı aşkın bir süre devam etti. Kısa bir süre önce yine Kandilli civarında yalıya kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker arıza yaptı, boğaz tıkandı. Biz bu projeyle hem alternatif üretiyoruz hem de bu alternatifle 2 tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımız oluşturacak. Burada dikey mimarinin değil yatay mimarinin egemen olduğu şehirciliği hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş, Panama kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın. Mimarlarımız çalışmalarının son safhaya getiriyorlar. En kısa zamanda yap-işlet-devret veya kamu-özel ortaklığı ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bunu olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız."

MİLLET BAHÇELERİ

Erdoğan, seçim vaadi olan Millet Bahçeleri'nden 5'ini bu dönemde tamamladıklarını, 6'sının inşasına, 22'sinin de projelerine başladıklarını, bunların açılışını yapacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"En önemlisi Atatürk Havalimanını 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra oraya taşıyacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı en kısa zamanda başlatacağız ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Her taraf beton yığınları ile dolu. Artık bu beton yığınlarından geri dönüşle kurtulmamız lazım. Açılışını yapacağımız Millet Bahçelerinden ikisi İstanbul-Kayaşehir’de, biri Baruthane’de, biri Esenler’de ve biri de Konya Meram’da bulunuyor. İnşasına başlayacağımız millet Bahçeleri de, İstanbul Kayaşehir’in 2, 3 ve 4’üncü etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi’dir. Projesini hazırlamaya başlayacağımız Millet Bahçeleri arasında; İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek olan Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker yer alıyor. Söz verdik mi yaparız. İki kere iki dört."

Erdoğan, 100 gün içinde 17 bin adet konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim edeceklerini, 16 bin konut ve iş yerinin de temelini atacaklarını vurguladı.

"EMLAK BANKASI"

Dar gelirlilere yönelik projeler kapsamında 15 bin 523 konutu satışa çıkartacaklarını, 15 bin 506 konutun inşasının da ihalesini tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla ilgili envanter çalışmasını tamamlıyor, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlıyoruz. Kamu kurumlarına tahsisli atıl durumda tutulan Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması için 20 ilde değerlendirme çalışması yapıyoruz. Daha önce bu amaçla tespit edilmiş 9 milyar lira değerindeki taşınmazların uygulayıcı kurumlara devrini bitiriyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin dünyada temsili ve çıkarlarının korunması konusunda başarılı hizmetlere imza attığını belirterek, dış politika vizyonuna uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonların sayısının 163'ten 240'a çıkarıldığını bildirdi.

Yurt dışı temsilciliklerinde, vatandaşlara daha iyi, kaliteli ve saygılı hizmet verilebilmesini sağlayacak tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, dünyanın her köşesinde Türkiye'nin itibarını, milletin haysiyetini korumak için gereken adımların atıldığını belirtti.

Büyükelçilik ve konsoloslukların yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarla hizmet bandının genişlediğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış olmasının, dış politikaya getirilen yeni bakış açısının etkisi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bugün Türkiye'nin kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan, kendisinden ilk yardım beklenen ülke duruma geldiğini belirterek, "Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt dışında yürüttüğü mücadele, diplomatik boyutuyla da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde, PKK-YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, finans kaynaklarının kesilmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreç çalışmalarına hız veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜNBİÇ'E CİDDİ SAYIDA GERİ DÖNÜŞ BAŞLAYACAK"

Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısının, bu dönemde 250 bini bulacağına değinen Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle, Münbiç'e de ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacak. Irak'la ilişkilerimizi geliştirme kapsamında, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz." dedi.

NATO’nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanacağını bildiren Erdoğan, "İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize, her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin yalnız değilsin. Önümüzdeki günlerde başlayacak 10'uncu Büyükelçiler Konferansımızın konusunu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirledik." diye konuştu.

"3'ÜNCÜ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ TRAKYA'DA KURULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kalkınmanın ve gelişmenin temel unsuru olarak enerji ihtiyacının karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attığını belirterek, yapılan yatırımlarla elektrik enerjisinde kurulu gücün yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megavata çıkarıldığını bildirdi.

Türkiye'ye 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırıldığını aktaran Erdoğan, özellikle rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi konusunda çok önemli mesafeler alındığını vurguladı.

Nükleer enerjiye yenilerinin ekleneceğini ifade eden Erdoğan, "Akkuyu'nun inşası sürüyor, bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Üçüncü nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarına ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak Doğalgaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hattı gibi tarihi nitelikteki projelerin de hayata geçirileceğini ifade ederek, TANAP'ın açılışın geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de yapıldığını anımsattı.

Doğalgaz imkanından yararlanan şehirlerin sayısının 6'dan 78'e çıkarıldığını aktaran Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. İnşallah, hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de buna ilave etmek." dedi.

Erdoğan, doğalgaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri almaya başladıklarını kaydetti.

Akdeniz'de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajı başlatarak, bu bölgedeki hakları koruma kararlılığı göstereceklerini bildiren Erdoğan, "Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar. Türkiye ne yapıyor, filan gibi...Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak." dedi.

Yeraltı kaynakları potansiyelini tespit edip ekonomiye kazandırma çalışmalarını 3 kat artıracaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir Alpu'da da bin megavat kurulu güce sahip bir termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BESLENME YARDIMINA BARINMA YARDIMI DA EKLENECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla geleceğin teminatı olan gençler için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda spor tesislerinin sayısını bin 575'ten 5 bin 50'nin üzerine lisanslı sporcu saysını 278 binden 8,5 milyona; spor kulübü sayısını ise 6 binden 14 binin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu, 10 tane de futbol altyapı merkezini faaliyete geçireceklerini aktaran Erdoğan, "Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimini, 3'ünün yıkımını, 5'inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği Gençlik Merkezlerin sayısını 64'ten 279'a çıkardıklarını, gençlik kamplarında misafir edilecek 56 bin gencin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanacağını anlattı.

Karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak için 20 bin okulda gençlik temsilcileri belirleneceğini bildiren Erdoğan, yükseköğrenim gören gençlerin eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için yurtların kapasitesini 182 binden 633 bine yükselttiklerini kaydetti.

"100 Günlük İcraat Programı'mız kapsamında, yükseköğrenim yurtlarının yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına barınma yardımının da ekleneceğini açıkladı.

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek vereceklerini belirterek, lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerinin hayata geçirilmesine yardımcı olacaklarını aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, yeni bakanlıklardan birisi olduğunu anımsatan Erdoğan, geçmişte Başbakan Yardımcılığına bağlı olan Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının bütçe dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bakanlık vasıtasıyla kamunun mali kaynaklarının tek elde toplandığını söyledi.

Erdoğan, geçen 16 yılda elde edilen makroekonomik başarılarda, bu alanda gerçekleştirilen hamlelerin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bu politikalar sayesinde kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan temmuz ayı itibarıyla 163 milyar dolara çıkardık, kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük." bilgisini verdi.

Türkiye büyüdükçe ve geliştikçe her alanda olduğu gibi makroekonomideki ölçeklerin de değiştiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin artık daha iddialı hedeflerinin olduğunu, dolayısıyla buna uygun ekonomi politikalarına ihtiyacın arttığını dile getirdi.

"HEPSİNİ AŞTIK, BUNU DA AŞACAĞIZ"

Erdoğan, son yıllarda ardı ardına yaşanan gelişmelerin, ekonomi alanındaki programları yavaşlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık. Bunu aşacağız. Bunun için 100 Günlük İcraat Programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Kamunun borçlanma maliyetlerini düşürmek de önümüzdeki dönemdeki bir başka önemli hedefimizdir.

Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek, yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi burada planlıyoruz. Buradan milletime de tekrar sesleniyorum: Yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın, TL'ye, nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. Bunu 2008-2009, orada da yaptılar, biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz de adımını attı, iş bitti. Şimdi milletimin aynısını yapacağına inanıyorum, güveniyorum."

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporları sebebiyle karşılaşılan zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneldikleri bilgisini veren Erdoğan, dış borçlanma işlemlerinde ne kadar çeşitlendirmeye gidilirse risklerin o derece dağıtılmış ve azaltılmış olacağını kaydetti.

Erdoğan, "Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuan'ı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz." dedi.

KALKINMA BANKASI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Borçlanma maliyetlerinde sağlanacak avantajları, makroekonomik hedeflere ulaşmak için değerlendireceklerini dile getiren Erdoğan, Kalkınma Bankasını, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını, böylece gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını Türkiye'ye taşıyacak sistem oluşturduklarını anlattı.

Yatırımcı tabanını genişleterek alternatif finansman kaynaklarına yöneldiklerini söyleyen Erdoğan, katılım bankalarının, kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek, bu sektörün büyümesini sağladıklarını belirtti.

Erdoğan, interaktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkarttıklarını ifade etti.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZ, BU VİRÜSTEN BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının, gerek terörle mücadelede ve asayiş hizmetlerinde gösterdiği başarılarla gerekse diğer alanlardaki çalışmalarıyla Türkiye'de huzurun teminatı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ve tehlikeli terör örgütlerinin tehdidi altında bulunduğunu ve bu dönemde İçişleri Bakanlığına daha büyük görevler düştüğünü dile getiren Erdoğan, FETÖ'nün hedefindeki kurumların başında gelen emniyet teşkilatının, bu virüsten büyük ölçüde temizlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da katılımıyla daha da güçlenen Bakanlığımız, terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki iş birliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı.

100 Günlük İcraat Programımız kapsamında doğu sınırlarımızda halen fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz. Güvenlik yollarımızın uzunluğunu yüzde 10 artırarak 2 bin 526 kilometreye çıkartıyoruz."

295 BELGEDEN DAHA VAZGEÇİLİYOR

Bürokrasiyi azaltmak amacıyla vatandaşlardan Bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edilen ve kaldırılan 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçtiklerini bildiren Erdoğan, Bakanlığın 15 ayrı hizmetini daha e-devlet üzerinden sunarak önemli bir tasarrufa gittiklerini vurguladı.

Erdoğan, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ni yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi'ni yüzde 27 oranında yaygınlaştırdıklarını kaydetti. Erdoğan, e-Belediye Projesi ile belediyelerin yazılımlarının ortak platformda buluşturulması çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme sağlandığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ildeki İl Koordinasyon Kurulu faaliyetlerini, yatırımların her aşamasının anlık takibine imkan verecek şekilde izlediklerini, uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurduklarını ve 81 ilin tamamını bu kapsama aldıklarını anlattı.

Erdoğan, tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildiği 112 merkezlerinin sayısının 32'den 42'ye çıkarıldığını, düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulduğunu, geçici barınma merkezlerinden 5 tanesinin daha iyi koşullardaki merkezlere nakledildiğini söyledi.

Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurduklarına işaret eden Erdoğan, "Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 silahlı insansız hava aracı daha kazandırıyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz." dedi.

Şahsa ve mala karşı işlenen suçların yüzde bir azaltılmasını, bu türdeki suçların aydınlatılma oranlarının da yüzde bir artırılmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, bunun için jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını da geliştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz." bilgisini verdi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEK"

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığının çok önemli görevlere sahip bulunmasına rağmen bir türlü arzuladıkları neticeleri elde edemedikleri bir bakanlık olduğunu belirterek, "İnşallah yeni dönemde sektörün içinden gelen bir arkadaşımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımızı yürüteceğiz. İnşallah yeni dönemde bu bakanlığımızın çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm alanında özel sektörün gayretleriyle elde edilen başarılı sonuçların, son dönemde yaşanan talihsiz hadiselerle bir parça gölgelendiğini dile getiren Erdoğan, sektörde geçen yıldan itibaren başlayan toparlanmanın, bu yıl "patlamaya" dönüştüğünü vurguladı.

Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında turizmde yeni pazarlara açıldıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelen Çin'in turizm pazarındaki payımızı artırmak için eylem planı hazırlıyoruz. Turizm yatırımlarımızı geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesini sonuçlandırarak, bu önemli projeyi bir an önce tamamlamak için gereken adımları atıyoruz. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da meşhur Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45'e çıkartıyoruz. Kuleli Askeri Lisesinin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projelerini tamamlıyoruz. İstanbul müze fakiri, onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Onları şimdi açıklamayacağız çünkü ikinci 3 ay var, üçüncü 3 ay var, buralarda bu sürprizleri açıklayacağız. Bu arada da projelerimizi bitirmiş olacağız."

"GİTMEYENLER MUHAKKAK GİTSİN, NEFİS BİR YER"

Erdoğan, bu dönemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştüreceklerini söyledi.

Yurt içi ve dışında devam eden 9 restorasyon çalışmasını nihayete erdirdiklerini, İstanbul'da kültürel mirası korumaya yönelik 14 projeyi tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin, nefis bir yer. Resmi açılışını bizzat yapacağım. İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin inşasını bitiyoruz. Bosna-Hersek'teki Sokullu Mehmet Paşa, diğer ismiyle Drina Köprüsü'nün restorasyonunu, Kırgızistan'daki Dostluk Hastanesinin inşasını tamamlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükselteceklerini belirterek, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, iktidarları döneminde en büyük kaynağı ayırdıkları ve faaliyetlerine en çok önem verdikleri kurumların başında geldiğini belirtti.

Bugüne kadar okullar için yaptıkları yatırımlarla derslik sayısını 343 binden 288 bin ilaveyle 575 bine çıkardıklarını anlatan Cumhurbşkanı Erdoğan, "Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da - hatırlayın 60, 70, 100 sınıflarımız, dersliklerimiz vardı. Ama şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu sınıflar boş kalmasın" diye 605 bin yeni öğretmen atayarak, toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttiklerini kaydetti.

Üniversitelerin sayısını 76'dan 131 ilaveyle 207'ye çıkararak, ülkenin her yerindeki gençlere yükseköğrenim fırsatı getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk." diye konuştu.

İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm çocukların okula gidebilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, fiziki alt yapıdaki tüm bu gelişmelere rağmen, eğitimin içeriği konusunda arzu ettikleri yere gelemediklerini bildiğini, yeni dönemde üzerinde hassasiyetle eğilecekleri hususlardan birinin de bu olacağını bildirdi.

Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükselteceklerini belirterek, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

Okulları daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumunu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edeceklerini belirten Erdoğan, güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak her okulda en az bir polis memuru görevlendireceklerini kaydetti.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçeceklerini ifade etti.

Bir türlü çözemedikleri yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları da atıyoruz."

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın son yıllarda en büyük değişimi yaşayan kurumlardan biri olduğunu belirterek, bakanlığı adına uygun şekilde savunmayla ilgili tüm çalışmaları yürütebilecek bir konuma getirdiklerini vurguladı.

Bedelli askerlikle ilgili kanunun çıktığını anımsatan Erdoğan, "Kanunu imzaladım. Hayırlı olsun." dedi.

Kanunun uygulamasıyla ilgili sürecin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Erdoğan, yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini temin ettiklerini aktardı.

Gazilere hizmet verecek Gazi Uyumevi'nin ihalesini yapacaklarını bildiren Erdoğan, sınırlar içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlatacaklarını duyurdu.

BURGAZADA KORVETİ

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korvetini, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edeceklerini belirten Erdoğan, "Yerli ve milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ'u, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alıyoruz. Milli İnsansız Uçak ANKA'dan 4 adet, SİHA'lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesini sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harita Genel Müdürlüğü'nün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas'ı tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlayacaklarını kaydetti.

"ŞİMDİ HELİKOPTER HAVA AMBULANSIMIZ VAR"

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği büyük sağlık reformuyla iftihar kurumlarından biri olduğunu, özellikle şehir hastanelerinin iyi izlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, geçen 16 yılda 81 şehirde bin 245 yeni hastane inşa ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek, insanımızın bir sağlıklı nefesine ne denli önem verdiğimizi ortaya koyduk." dedi.

Bu hastanelerde 130 bin yatağı hizmete sunduklarına işaret eden Erdoğan, tüm sağlık kurumlarını en modern teşhis ve tedavi cihazlarıyla donattıklarını, millete daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin sağlık çalışanını işe başlattıklarını kaydetti.

112 Acil istasyonu sayısını 481'den 2 bin 641'e, ambulans sayısını 618'den 5 bine çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Nereden nereye? Ülkemizde hiç olmayan hava ambulanslarını...Hava ambulansı yok... Şimdi helikopter hava ambulansımız var, jet hava ambulansımız var. Yurt dışından gidip hastaları almak, yurt içinde helikopterle bunları almak... Bunları yapar hale geldik. Hatırlayın, karda, kışta, evet köpeklerin çektiği kızaklarla hastalarımız taşınırdı. Yaşlı amcalar çeker, hastaneye götürürlerdi. Ama şimdi paletli ambulansları faaliyete geçirdik. Bu işi onlarla yapıyoruz. Bugün Türkiye, sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyanın her yerinden şifa arayanlara hizmet verebilen bir sağlık altyapısına ve sistemine kavuşmuştur."

"OBEZİTE İLE MÜCADELEYİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı ile bu hizmetleri daha da ileriye taşıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete alıyoruz. Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için, bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısını artırıyor, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketini kuruyoruz. Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı engellemek için gereken önlemleri alıyoruz. Obezite ile mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. Acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkemizde üretimi için proje çağrısına çıkıyoruz. İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, kendi firmalarımız için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kuruyoruz. Aile Hekimliğini, başvuru oranını yüzde 40’a çıkartacak şekilde güçlendiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısını, yüzde 20 artışla, 1 milyon 200 bin kişiye çıkarıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz resmi açılışı yapılmayan Elazığ Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin gelecek ay hasta kabulüne başlayacağını, Manisa ve Ankara-Bilkent Şehir Hastaneleri'nin de bu yıl içinde faaliyete geçeceklerini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Bunun için gereken ülke stratejilerini ve eylem planlarını hazırlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'nin gelişmesinde ve kalkınmasında kritik öneme sahip çalışmalar yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan 110 yeni organize sanayi bölgesiyle 1 milyon 375 bin kişiye istihdam sağlandığını hatırlattı.

Toplam patent başvuru sayısının 10 kattan, yerli patent başvuru sayısının ise 21 kattan fazla artırıldığını anlatan Erdoğan, marka başvurularında 4,5 kata, tasarım başvurularında da 2,5 kata varan bir artış olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısının 3'ten 81'e çıkarıldığını, buralarda üretilen teknolojilerle 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

Ar-Ge merkezlerini yaygınlaştırarak yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların önünün açıldığını dile getiren Erdoğan, KOBİ'lerin ekonominin "itici gücü" haline getirildiğini anlattı.

"KOBİ'LERE VERİLEN DESTEĞİ ARTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi projelerine yönelen firmalara her aşamada destek verildiğini, bilişim alanında da Türkiye'yi marka haline dönüştürecek adımların atıldığını kaydetti.

"100 Günlük İcraat Programı" kapsamında yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacağını aktaran Erdoğan, KOBİ'lere verilen desteğin artacağını belirtti.

Stratejik ürünler başta olmak üzere yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ'lerin yanında olunacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansının kurulacağını, böylece Türkiye'nin uzay çalışmalarında daha etkin bir şekilde yerini alacağını söyledi.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzelerin, hassas güdüm kitleri ve elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin tesliminin hızlanacağını bildirdi.

Yerli uydular için projeler geliştirecek Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezinin açılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacağını dile getirdi.

"Milli Güvenli Veri Depolama Sistemini üniversitelerimizin ortak kullanımına sunuyoruz." diyen Erdoğan, milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAİ, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük tematik teknoparkımız olan 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi'nin de ilk etabının ikinci kısmını tamamlıyoruz. 81 ilimizde 100 adet dene yap teknoloji atölyesinin kuruluş sözleşmelerini imzalıyoruz." bilgisini paylaştı.

"108 MİLYAR LİRA ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERDİK"

Ar-Ge merkezleri sayısının yüzde 10, tasarım merkezleri sayısının ise yüzde 8 artırılacağını anlatan Erdoğan, Kara Araçları Test Merkezi'nin fizibilite çalışmalarının bitirileceğini, Sanayi İşbirliği Programı kapsamında kamu ihalelerine hazırlanan firmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yerlileştirme ve teknoloji kazanımı fırsatından faydalanmaya davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirilen yüzde 15'lik fiyat avantajının, tüm kurumlar tarafından en etkin şekilde uygulanmasının sağlanacağını belirtti.

Teknoparklarda Ar-Ge çalışması yapan şirketlere verilen "TÜR belgesi"nin, iş bitirme yeterliliği olarak kabul edileceğini bildiren Erdoğan, bu imkanların kullanılabilmesini yakından takip edeceklerini, sanayicilerin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışma başlatacaklarının altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni dönemde daha güçlü şekilde hizmetine devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda çiftçilere 108 milyar lira tarımsal destek verildiğini hatırlatarak, "Bazıları 'Çiftçi aç, çiftçiye ne verildi?' diyor. Ben resmi rakam veriyorum, 108 milyar lira çiftçilerimize destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, tarımsal milli gelirin 189 milyar liraya çıkartılarak bu alanda rekor kırıldığını, arazi toplulaştırmada 6 milyon 100 bin hektara ulaşıldığını, böylece üretimde verimliliğin ve kazançta bereketin sağlandığını aktardı.

Baraj sayısının 276'dan 801'e çıkarıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama tesisleri sayısının 3 bine yükseltilerek 17,4 milyon hektar alanının sulamaya açıldığını anlattı.

Ağaçlandırılan 5 milyon hektar alanla, ilan edilen 11 yeni milli parkla, düzenlenen 208 yeni tabiat parkıyla Türkiye'nin yeşiline sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, tarımsal alanda yapılacakları şöyle anlattı:

"100 Günlük İcraat Programımızla kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz. Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için de 100 dekar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan Projesi'nin en önemli kısımlarından olan 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin ihalesini tamamlıyoruz."

"344 BİN VATANDAŞIMIZA TEMİZ VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLIYORUZ"

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımların hizmete sunulacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz. Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz. Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi'ni tamamlıyoruz. Sudan'da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde de girişimcinin, esnafın, sanatkarın, üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmenin, yeni dönemde de önceliklerinin başında yer aldığını vurguladı.

Eximbank'ın müşteri sayısının ve bunun içindeki KOBİ payının artırılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Bunun için gereken ülke stratejilerini ve eylem planlarını hazırlıyoruz. İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulamasına başlıyoruz. Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğunu kaldırıyor, kara yolunda ise ihracat refakat belgesine geçiyoruz. İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesini sağlıyoruz. Ticaret hacmimizi artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirliyoruz. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz. Adana-Yumurtalık'ta 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisini yapıyoruz. e-Ticarete konu ürünlerde Türk Malı imajının korunmasına yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretine yönelik ülke bazlı tedbirler alıyoruz. Rusya'yla, İran'la, Çin'le bütün buralarla yerli parayla alışveriş yapacağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır." dedi.

Esnaf ve sanatkarların e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasına yönelik destek programı başlatılacağını belirten Erdoğan, Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler haline getirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Gümrük kapılarının modernleştirilmeye devam edileceğini bildiren Erdoğan, pazarlama odaklı, soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşası ve işletilmesiyle, üretici örgütlerinin buralardaki pazar paylarının artırılmasına yönelik adımların atılacağını dile getirdi.

Erdoğan, bazılarının üreticiden malı peşin aldığını, üreticilerin çok ucuza malını elinden çıkardığını, şimdi ise bu sistemle üreticiye hak ettiğinin verileceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bugüne kadar en büyük yatırımlara imza attığına dikkati çeken Erdoğan, son16 yılda bölünmüş yolların uzunluğunun 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıkarıldığını hatırlattı.

Türkiye'de hızlı tren hatlarının inşa edildiğini anlatan Erdoğan, bin 213 kilometre uzunluğundaki hattın hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Demiryollarının büyük bir bölümünün yenilendiğini ifade Erdoğan, havalimanı sayısının da 26'dan 55'e yükseltildiğini aktardı.

"YENİ HAVALİMANIMIZ 29 EKİM'DE HİZMETE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayolu tüneli sayısının 83'ten 341'e, bunların uzunluğunun ise 50 kilometreden 447 kilometreye çıkarıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır. 21 Haziran'da yeni havalimanımıza ilk inişi yaparak, çalışmaları yerinde görme imkanı bulmuştuk. Pistler, terminal binası ve diğer birimlerde son çalışmalar yapılıyor. İnşallah 29 Ekim'de, çok kısa bir sürede Atatürk Havalimanı'nı buraya taşıyoruz. Kanal İstanbul Projesinin ÇED ve Etüt Proje işlerini tamamlıyoruz. Bu tarihi projenin de en kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız. İstanbul’a bir başka sözümüz olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin yap-işlet-devret modeli ile inşası için ihaleye çıkıyoruz. Bir katta raylı sistem, iki katta lastikli sistem yaparız. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Bölünmüş yol ağımıza 328 kilometre, otoyol ağımıza 120 kilometre daha ilave ediyoruz. Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz."

Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacağını bildiren Erdoğan, tünellere 30 kilometre daha ilave edileceğini kaydetti.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunun 120 kilometrelik bölümünde hat seriminin tamamlandığını aktaran Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolunun ihalesini yapılacağını, Konya Yüksek Hızlı Tren Garının hizmete sunulacağını anlattı.

MUŞ HAVALİMANININ İSMİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotunun seferlere başlayacağını belirtti.

Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezin faaliyete geçirileceğini dile getiren Erdoğan, "Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binaları bitiriyor. Şimdi artık Muş havalimanı demeyelim, oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik. Oraya yakışır. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz, oradan yürüyüşümüzü yapacağız." diye konuştu.

Tokat Havalimanı terminal binasının inşasına başlanacağını söyleyen Erdoğan, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımı ile 248 araç alımı işinin ihale çıkacağını dile getirdi.

"Yerli ve milli 5-G ve ötesi için çalışmalara başlıyoruz." diyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki 5 yılda iki kat, üç kat daha fazla çalışarak, daha fazla mesafe katederek bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan bazı bakanların özel sektörde görev yaptığına işaret eden Erdoğan, bu bakanların kendi işlerinden ayrılarak görevlerine başladığını anlattı.

"KARALAMA PROGRAMLARIYLA SAĞA SOLA KOŞANLARA BAKMAYIN"

Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını huzuru kalple hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, yönetimlerin birbirlerine enkaz değil, her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye'ye kavuşmanın milletin hakkı olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletime sesleniyorum, ekonomiyle ilgili söylenenlere, kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Biz Türkiye'yi sadece ekonomisiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla, insan gücüyle büyütmekle kalmadık. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Bugün ister ticaret, ister ziyaret için yurt dışına giden tüm vatandaşlarımız, dünyanın her yerinde başı dik, özgüveni yerinde, bayrağına sahip çıkan, pasaportuyla gurur duyan bir şekilde dolaşabiliyor. Ülkemizin içinde de herkes geleceğine umutla bakıyor. Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın. Böylece, bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. nsanlarımız, ticaretten siyasete her alanda planını, programını, hesabını geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si üzerine yapıyor. Milletimize geçtiğimiz 16 yılda mahcup olmadık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da mahcup olmayacağız."