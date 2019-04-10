Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, Devlet Bahçeli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliyede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ederek, seçimler hakkında fikir alış verişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen görüşmede, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının masaya yatırılması ve Türkiye'nin gündeminde olan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden yeniden oyların sayılması ve gündemdeki konular hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirecek.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, Devlet Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 12.10 da başlayan görüşme tam 30 dakika sürdü ve an itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşti. Beştepe'deki görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede görüşülen önemli konu başlıkları şöyle;

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart'ta yapılan Yerel Seçimlerin sonuçları ve yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Konu hakkında yapılacak açıklama merak edilmekte..

Seçim Sonuçları Hakkında Genel Bilgiler

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla ülkemizde seçim hareketliliği de hat safhada yaşanmaya başladı. Ülkemizin tarihinde en kritik konuma sahip seçimlerden biri olan 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ardından bütün vatandaşlar 2019 yerel seçimlerine kilitlenmiş vaziyette.

Sandığa giderek vatandaşlık hakkını kullanan milyonlarca seçmen, şimdiden yapılan yerel seçim sonuçları hakkında meraklı bir bekleyişe girdi.

Bunun yanında ilk defa oy kullanacak vatandaşlar da seçimler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala, seçimlere katılarak demokratik haklarını kullanmak isteyen bu vatandaşların merak ettikleri bütün sorulara cevap vermeye çalıştık.

Bu sebeple, yerel seçimler nedir, seçimler kaç yılda bir yapılır, yerel seçimlerde kimler seçilir ve seçimlerde nasıl oy kullanılır gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Yerel Seçim Ne Demektir?

Yerel seçim öncelikli olarak yerel yönetim birimleri hakkındadır. Temelde yerel yönetimler hakkında bilgiye sahip olunmadan yerel seçimi açıklamak epey güç olacaktır. Bu nedenle yerel yönetimleri tanımlamak gerekirse; idarenin en etkin ve en verimli bir şekilde yola koyulması adına görev alan kurumlardır.

Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin vatandaşa en adil ve en doğru yollardan ulaştırılma sorumluluğunu üstlenirler. Öte yandan seçimle iş başına gelen yerel yönetim personelleri, vatandaşın demokratik özgürlüğünü bir göstergesidir.

Bu noktada seçmenlerin vatandaşlık haklarını kullanarak sorumlu oldukları bölgede; köy, mahalle, belde, ilçe ve şehir merkezi adına yönetici seçiminde bulundukları işleme yerel seçimler denmektedir.

Yerel Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Ülkemizde yerel seçimler 5 yılda 1 olarak yapılmaktadır. Nitekim yerel seçim sonuçları 2014 yılının ardından içinde bulunduğumuz 2019 yılında da seçimden sonra açıklanacaktır.

Son olarak 21 Mart 2019 tarihi belirlenen yerel seçimlerde birçok seçim merkezine sandık kurularak vatandaşların oy verme işlemini gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Sandıkların kapanacağı saat olan 17:00’ın ardından aynı gün içerisinde bütün sandıklar toplanılarak sandıklardaki oy sayımına başlanılacaktır.

Yerel Seçimlerde Kimler Seçilir?

Yerel seçimlerde, adından da anlaşılacağı gibi yerel yönetimi idare edecek yöneticiler seçilmektedir.