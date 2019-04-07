Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Netanyahu Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından İsrail'deki tercih sürecine ait paylaşımda bulunan sözcü İbrahim Kalın, "Netanyahu'nun tercih politikasını nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği. Eğer kazanırsa bu demokrasinin mi, yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler buna tepki mi verecek, yoksa yaranmaya devam mı edecekler? Yazıklar olsun" dedi.

(Derya Yetim/İHA)