Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı

Gündem 18.09.2019, 17:24
Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı
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- Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Darülaceze sakinlerine aşure dağıtıldı

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