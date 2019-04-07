Cumhuriyet Akademisi Yenimahalle’ye değer katacak

Akademide gençler için her şey düşünüldü

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyetin İlçesi Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve özel okullarda bulunan fakat devlet okullarında bulunmayan müfredatların hayata geçirilmesi için Cumhuriyet Akademisini ilçeye kazandırıyor.

Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi 100. Yılına hazırlamak amacıyla üretilen projeler arasında yerini alan “Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi”, Batıkent İlkyerleşim Mahallesi’ne konumlandırılacak. Yaklaşık 3850 m2 kapalı inşaat alanına sahip olan tesis, bodrum, zemin ve 1. Kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşacak. Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların eğitimine büyük katkı sağlayacak tesis içerisinde;konser salonu, açık hava sineması, spor salonu, kütüphane ve atölyeler yer alacak. İçerisinde otopark ve idari işlerin de bulunduğu eğitim tesisi, Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek.

“Geleceğin söz sahibi insanları Yenimahalle’den çıkacak”

Yenimahalle’de çocuk, genç, yaşlı demeden eğitime büyük destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi ile geleceğin söz sahibi mühendis, mimar, hukukçu, bürokratları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. İlçemizde kolej ve benzeri okullarda uygulanan derslerin ve uygulamaların, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması amacıyla kuracağımız bu merkez sayesinde tüm gençlerimize ulaşmasını hedefliyoruz. İlçeye kazandıracağımız Cumhuriyet Akademisi ile gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimde hiçbir yenilikten geri kalmamalarını, çağdaş eğitim müfredatına uygun, kaliteli eğitim almalarını amaçlıyoruz.

Tam donanımlı eğitim kampüsü olarak hazırlanan akademide, çocuklarımız normal derslerin yanında, gelişen dünya’ya uygun olarak dijital eğitimler de alacak. Eğitime harcanan para, ülkenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. 10 yıldır bu düşüncelerle, eğitim konusunda yetki çerçevemiz dahilinde, ilçemizin tüm mahallelerine eşit hizmet götürüyoruz” şeklinde konuştu.