CUMHURİYET BAYRAMI, BÖLÜNDÜK; KUTLANMIYOR

Ergün Aydoğan

Cumhuriyet’in ilan edildiği gün 29 Ekim ‘’Ulusal Bayram’’ olarak ilan edildi, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Bugüne kadar coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi başkent Ankara’ydı.

İlk kez kutlamalar yapılmayacak…

Her resmi bayram ve törenler öncesi olmadık bahaneler; bel ağrısı! soğuk algınlığı! kulak çınlaması gibi rahatsızlıklarını öne sürerek kutlamalardan kaçınmak isteyen, Anıtkabir’e gitmekten imtina eden, zorla gidenler bu defa; dünyanın en büyük havaalanı açma bahanesi ile Ankara yerine İstanbul’da olacaklar.

Milyonlarca yurttaş, ülkenin her coğrafyasından kendi imkanları ile Ankara’ya, Anıtkabir’e akın ederken; ülkenin yönetenleri İstanbul’da…

Dünyanın en büyük havaalanı açılışı yapılacak. Adı henüz belli değil, adı yok; havaalanı! Adı yok havaalanı bitti mi, yok. Henüz daha ilk fazı Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konseriyle açılacak. İlk fazın açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Kamu kaynakları yerine, Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişimi Grubu’nca, ‘yolcu garantili’ yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, bittiğinde 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi 200 milyonluk yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Havalimanının diğer etapları yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. Her yıl bir faz açılış törenleri 2023’e kadar her yıl yapılabilir.

Bütün dünya liderleri davet edilmiş, 50 yabancı devlet adamı ve konuk gelecekmiş! En ünlüsü Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev.

Özel araçlarla, promosyonlarla, bedava köfte ekmek kumanyaları ile halkı açılış alanına yığacaklar. Güya, hizmetlerle Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını haykıracaklar. Lafla Cumhuriyet’çilik olmaz diyecekler.

Desinler…

Mahsuru yok. Ama neden illa bugün, hadi diyelim bugün. Neden Ankara kutlamaları iptal edilir? Bugüne kadarki mazeretlere bakarak; iyi niyet olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cumhuriyet’i yok sayan bir anlayışla milli bayramlar yok sayılıyor, önemsizleştiriliyor, kutlanmıyor. Cumhuriyet’in kurucularına sürekli saldırılıyor, her fırsatta hakaret ediliyor. Kendileri her gün yüksek masraflı sözde açılışlar, ultralüks davetler, kutlamalardan kaçınmazken; sözde tasarruf gerekçesi ile TBMM’nin geleneksel açılış resepsiyonu bile iptal ediliyor. İlk kez bu sene TBMM açılış resepsiyonu yapılmadı.

Ülkenin en önemli bayramından duygu birlikteliği sağlanamıyor; ülkenin yarısı coşkuyla kutlarken yarısı, aynı duygu-coşkuyu yaşayamıyor açılış şenliğinde.

Ülkenin diğer yarısı, ülkenin ihtiyacı olan yatırımdan neden mutsuz olsun. Neden ülkeye yapılan yatırıma coşkuyla sahip çıkmasın. Siz sürekli ülkenin değerlerini yok sayar, saldırırsanız… Sizden öncesini kabul etmezseniz…

Kendinize göre tarih yazmaya kalkarsanız.

Toplumda duygusal bölünme yaşanması çok doğal. Yönettiğiniz ülkenin bir bölümü milli bayramlara, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarken, bir bölümü açılış şenliklerinde eğlenmeye, bir bölümü ülkenin ortak yatırımına coşkuyla sevinirken, bir bölümü sevincini gösteremez.

Halk Ankara’da Cumhuriyet’ine sahip çıkarken yönetenler, ‘Yeni Cumhuriyet’ arayışında…

Cumhuriyet ‘Kimsesizlerin kimsesi, erdemli insanların rejimidir’…

‘Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır’ Atatürk.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.