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Cumhuriyetin 95’inci yılı Yenimahalle'de coşkuyla kutlandı

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Cumhuriyetin 95’inci yılı Yenimahalle'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamalarına sabah saatlerinde törenlerle başlayan Yenimahalle Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu gece meşaleli yürüyüşle doruğa çıktı.

Cumhuriyet ateşini Ragıp Tüzün Parkı'nda yakan binlerce Yenimahalleli, ellerinde bayraklar ve meşaleleriyle İzmir Marşı’nı söyleyerek kortej eşliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne yürüdü.

Binlerce vatandaşın Dev Türk Bayrağı açarak oluşturduğu Cumhuriyet kortejini, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin balkon ve camlarından yüreğinde Cumhuriyet sevgisiyle selamladı.

Başkan Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı etkinliklere; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Yöneticileri ve Başkentli Atatürk sevdalısı binlerce yurttaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Yenimahalleliler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Cumhuriyet Senfoni Orkestrası” konserinde buluştu.

Cumhuriyet bir aşktır

Salonu hınca hınç dolduran Yenimahallelilere seslenen Başkan Yaşar Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlu olsun diye başladığı sözlerine “Bizim cumhuriyetimiz ırk, din, mezhep cumhuriyeti değil, eşit yurttaşlığa dayalı demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’dir” diye konuştu.

Atatürk’ün aydınlık yolunda yürümeye devam edeceğiz

Yaşar, “Bugün bizler Anadolu’nun köylerinden çıkıp bulunduğumuz makamlara geldiysek, ister esnaf, ister bürokrat, ister başkan, başbakan, cumhurbaşkanı olalım bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun cumhuriyetine borçluyuz. Cumhuriyetimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda bugünlere geldik. Cumhuriyet; demokrasi, özgürlük, laiklik, devrimcilik, kadın erkek eşitliği, eşit yurttaşlık, üretim ve kalkınma, çağdaş eğitim demektir. Cumhuriyet adalet demektir. Cumhuriyetin ilçesi Kırgınlığa, yılgınlığa kapılmayın. Atatürk’ün aydınlık yolundan yürümeye, Cumhuriyete sahip çıkmaya ilelebet devam edeceğiz ”dedi.

Cumhuriyet Senfoni Orkestrası Nazım’ı salladı

Konuşmanın ardından Şef Eray İnal yönetimindeki “Cumhuriyet Senfoni Orkestrası” türkülerin beğenilen yorumcusu Hüseyin Turan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilgün Kızılcı ile sahneye çıktı. Konserde Atatürk’ün sevdiği türküleri ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenen türküleri senfonik tarzda icra eden sanatçılara, Cumhuriyet sevdalıları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Sinema ve dizilerden tanıdığımız tiyatro oyuncuları Gaye Alacacı ve Şekip Taşpınar şiir ve sunumlarıyla geceye renk kattı. Konserde TUBİL Halk Dansları Topluluğu da Cumhuriyet dönemi kostümleriyle bazı şarkılarda Tango yaptı, bazı ezgilere de Zeybek gösterileri eşlik etti. Gecede Ankara Kulübü Derneği Seğmenleri de gösterileriyle bol bol alkış aldı.  Coşku, İzmir Marşı ile doruğa çıkarken, Başkan Yaşar da elinde Türk Bayrağı ile orkestraya eşlik etti.

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