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​Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıldönümü Pursaklar’da coşkuyla kutlandı

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​Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıldönümü Pursaklar’da coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 95. Yıldönümü Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde kutlandı. Törene katılan Başkan Selçuk Çetin “Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıldönümü sebebiyle Saray Kültür Merkezinde düzenlenen törene Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları, kahramanlık türküleri ve şiir okumalarıyla devam etti. Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Cumhuriyetimizin 95’inci yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla rahmetle anıyorum. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için durmadan çalışıyoruz” dedi. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da yaptığı konuşmada Cumhuriyetin önemini belirterek  “Cumhuriyeti koruyalım, hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi. Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Ayyıldız Anadolu Lisesi öğrencileri, okudukları kahramanlık türküleri ve şiir performanslarıyla takdir topladı.

95’inci yılda Ay Yıldızlı 95 balon ve uçurtma gökyüzüne bırakıldı

Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yıl dönümü nedeniyle özel bir etkinlik düzenleyen AK Parti Pursaklar Gençlik Kolları gökyüzüne balon ve uçurtma bıraktı. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu önendi bulanan halı sahadaki etkinliğe Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve çok sayıda genç katıldı. Başkan Selçuk Çetin ve beraberindekiler Cumhuriyet’in ilanın 95’inci yıl dönümü anısına Ay Yıldızlı 95 balon ve uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

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