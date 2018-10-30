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Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Keçiören'de coşkuyla kutlandı

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Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Keçiören'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıldönümünde ülke genelinde gerçekleştirilen kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, Keçiören’in değişik noktalarında gün boyu devam eden etkinlikler ise coşku ve sevinci bir arada yaşattı.

FARKLI NOKTALARDA GÜN BOYU KUTLAMA

Keçiören Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle ilçe genelinde cumhuriyet coşkusu yaşandı. Kutlamaların ilk adresi Etlik’te bulunan Yavuz Sultan Selim Parkı oldu. Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Bandosu’nun konseriyle başlayan etkinlik, Keçiören Belediyesi halk oyunları ekibinin ve seğmenlerin gösterileriyle devam etti.  Vatandaşlar tarafından bayraklarla ve yoğun coşkuyla karşılanan cumhuriyet kutlamalarına ilgi yoğundu. Yavuz Sultan Selim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğin sona ermesiyle kutlamaların ikinci adresi Gümüşdere Ihlamur Vadisi oldu. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki etkinlik Anadolu Bandosu’nun yeniden sahne almasıyla konser şölenine dönüşürken, Keçiören Belediyesi halk oyunları ekibinin ve seğmenlerin gösterileri de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

FİTNE ODAKLARINA KARŞI KARDEŞLİK VURGUSU

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhuriyetin 95’inci yıldönümü kutlamalarına ilişkin yaşanan coşkunun millet olma bilincini pekiştirdiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yıldönümünü her zamanki heyecanla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakların sahibi olan Türk milleti, Cumhuriyet Bayramını kutlamayı fazlasıyla hak ediyor. Bu topraklarda yaşamayı bizlere armağan eden atalarımızın ve şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz ama emanetlerine sahip çıkmak için fedakarlıklar yapabiliriz.  Bizler, savaş meydanlarında kahramanlık destanı yazan atalarımızın bıraktığı bu güzel toprakları ilelebet korumaya devam edeceğiz. Bize düşen görev, millet olarak kardeşlik duygumuzu üst seviyede tutmak ve fitne odaklarına karşı tek vücut olmaktır. Ancak o zaman devletimiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz sonsuza kadar ayakta kalmayı başarabilir. Bu vesileyle vatanı için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah mekânlarını cennet eylesin” dedi.​

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