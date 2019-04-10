Dalay Lama Hindistan'da Tibet Hükümeti Kurdu

ANKARA Anadolu Ajansı - BBC'nin haberine göre, Tibet'in manevi lideri Dalay Lama, göğüs enfeksiyonu sebebiyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir sağlık kurumuna kaldırıldı.

Dalay Lama'nın Lafçısı Tenzin Taklha, 83 yaşındaki Budist rahibinin gidişatının istikrarlı olduğunu ve bir kaç gün sağlık kurumunda rehabilitasyon göreceğini belirtti.

Tibet'in manevi lideri Dalay Lama, Çin idaresine karşı 1959'daki galibiyetsiz ayaklanmanın ardından Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde sürgünde Tibet hükümeti kurmuştu.

Çin yönetimi Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.