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Danışmanlar Derneği tarafından düzenlenen “2017 Ödülleri Töreninde” Başkan Ak Yılın Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü

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Danışmanlar Derneği tarafından düzenlenen “2017 Ödülleri Töreninde” Başkan Ak Yılın Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü
Danışmanlar Derneği tarafından düzenlenen “2017 Ödülleri Töreninde” Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Yılın Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü.

Estergon Türk Kültür Merkezinde Kur’an Tilaveti ile başlayan programda “Yılın Belediye Başkanı Ödülünü” AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’in elinden alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aldığımız her ödül daha iyiyi yapmamız ve daha çok çalışmamız için bizi teşvik ediyor. İnşallah daha çok çalışıp daha güzel işler başaracağız. Hizmet ve yatırımlarımızla Keçiören’i 2023’e hazırlarken, Keçiörenli en güzeline layık ilkemizi de devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Afrin ve 15 Temmuz şehitlerinin de unutulmadığı programda Başkan Ak’ın 15 Temmuz gecesi meydanlarda olduğuna özellikle vurgu yapılırken, Keçiören’in Türkiye’nin en fazla şehit veren ilçesi olduğu da bir kez daha hatırlatıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de Afrin’deki operasyona değinerek, “Biz bu operasyonu terörün kökünü temizlemek için yapıyoruz, askerimiz sivil insanların ölmemesi için azami hassasiyet gösteriyor, bazılarının kirli propagandasının aksine Mehmetçiğimiz oraya insanları yaşatmak için gitti. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuza sahip çıkmalıyız.” diye konuştu. Etyemez ayrıca Türkiye’nin nitelikli insan gücü ve ahlaklı insan profiline ihtiyacı olduğunu söyledi.

8 kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda Yılın Gazetecisi Şebnem Bursalı, Yılın Sanatçısı Mehmet Çevik, Yılın Gençlik Teşkilatı TÜGVA, Yılın Medya Organı Anadolu Ajansı seçildi.​

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