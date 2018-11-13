Murat Gülşan

Hey dava adamı, dava zorluklarla mücadele demektir nefsinle başa baş mücadele yaptığın doğru işlerde bazen deli denmen, hatta kafayı yemiş bu dedirtmen bile senin ne kadarda düzgün yolda olduğunun göstergesidir, dava’yı savunan zatı muhteremler kendi benliklerinde ene duygusuna kapılmamalı asla ve asla nefsine yenik düşmemelidir.

Davanın bazı zaman getirdiği noktalar vardır ki buz gibi havada buz gibi su ile alacağın abdest asla gözünü korkutmamalı, gideceğin yolda yalnız kalmışım ben diyerek yolundan vazgeçmemelidir.

Dava adamı kendisini her ortamda imtihanda hissetmeli özünden davasından asla taviz vermemelidir, sabır dayanma gücü pişme noktasıdır bu sebepten dolayı dava adamı hep aklında imanının büyüklüğü yaratıcısı ve peygamberleri gelmeli sabrını en üst noktaya taşımalıdır.

Dava adamının en büyük güvencesi ahlakı olmalı, dilinden düşürmediği zikirlerle her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıdır. Dava adamları çevresindeki insanları iyi seçmeli her hangi bir yanlışa düşmemelidir veya çok güvendiği yola çıktığı arkadaşlarının darbelerine maruz kalsada yoluna devam etmelidir.

Dava adamını yaptığı iyiliklerde sevap beklentisi olmamalı yaptığı her ameli rıza-i ilahiyi için yapmalıdır. Dava adamı kardeşim İslam’ı öyle bir noktaya getirip din kardeşlerimizi soğutarak kaçırmışlar oysaki yüce yaradan Yasin suresi 62.ayetinde (Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?)açık açık uyarıyor akıletmezmisiniz, aklın dışına çıkan akılın kabul etmediğini zaten din emretmez şunu unutmayın ki şeytan asla kapıdan girmez girecek yolu bulur bu yüzden yine yaradan uyarıyor bizleri Yusuf suresi 111.ayet (Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur’an uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.) Dava adamları öğrendiği aldığı ilmi anlatarak yayarak insanlığa hizmetini gösterecektir, işte bu sebepten kardeşlerim insanımıza gelecek neslimize birlik beraberlik içerisinde DAVAMIZI anlatalım,

DAVAMIZ İLAH-İ KELİMETULAH DAVASIDIR, İSLAMIN YERYÜZÜNE HÂKİM OLMA DAVASIDIR, samimiyetlerimiz bunun göstergesi olacaktır ALLAHA(C.C.)emanet olun.