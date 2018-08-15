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Davetlere Özel Blue Diamond Pırlanta Bileklikler %50 indirimli!

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Davetlere Özel Blue Diamond Pırlanta Bileklikler %50 indirimli!
Blue Diamond bu sezona özel en trend pırlanta bileklikleri sezon başında görücüye çıkarmıştı ama şimdilerde ise en özel fiyatlarıyla tüketiciyle yani siz mücevher severlerle buluşturuyor.

Birbirinden farklı tasarımlardaki pırlanta taşlarla bezeli bileklikleri ya da klasik veya ultra görkemli su yolu bileklik modellerini şimdilerde en uygun fiyatlarıyla Bue Diamond Pırlanta online sayfalarından 1-19 Ağustos tarihlerinde tüm ürünlerinde %50 indirimli olarak alabilirsiniz.

pırlanta bileklikpırlanta bileklik

Belki eşinize harika bir yaş günü hediyesi arıyorsunuz ya da belki de gelininize eşsiz bir pırlanta bileklik hediyesi takacaksınız düğün gününde. Hatta üniversiteyi kazanmış olan kızınıza harika bir sınav hediyesi bakıyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun her yaştan bayanın bileklerine yüksek dozda yakışacak olan bu eşsiz güzellikteki bileklik modelleri HDR sertifikası ve GİA uluslararası belgesiyle taçlandırılmış durumda. İlk olarak Blue Diamond mağazalarını ya da online sayfalarınızı gezdiğinizde öncelikle ruhunuzu ve kalbinizi bir güvenlik duygusu beziyor.

Zira tüm ürünler sigortalı ve dünya standartlarına göre güvenlik belgeleriyle donanmış durumda. İşte tam da bu güven duygusu içinde büyük bir rahatlıkla ürünler arasında tatlı bir gezinti yapabiliyorsunuz Blue Diamond online sayfalarında.

pırlanta bileklikpırlanta bileklik

Bunun dışında pırlanta adına aradığınız her şey mevcut. Azdan çoğa fiyat aralığıyla sıralanan özel etiketlere sahip pırlanta bileklik modelleri, sade yanıyla size karşıdan gülümseyen sıra sıra dizilmiş pırlanta bileklik modelleri ya da özel gecelerde iddialı kıyafetlerinizle takabileceğiniz iri taşlı pırlanta bileklik modelleri bile var.

Su yolu pırlantaSu yolu pırlanta bileklik

Örneğin günlük anlamda okulda, ofiste ya da arkadaşlarınızla buluştuğunuzda takabileceğiniz 0, 28 karatlık her bütçeye uygun olan nazarlıklı yarım su yolu bileklik modelleri de bir harika. Yine olmazsa olmazlardan şaha şahalı gecelerde minik gece elbiselerinizle ya da gösterişli tuvaletlerle takabileceğiniz daha iri taşlı baklava kesim suyolu bileklik modellerinden tutun da 2,50 karatlık çiçek formunda dizinlenmiş pırlanta su yolu bileklik formları da var bu sayfalarda. Her renk tonuyla mükemmel bir uyum yakalayabilecek olan bu bileklik modelleri yazın beyazlar içinde katılacağınız havuz başı partilerinden tutun da kışın siyahlar ya da kırmızılar içinde katılacağınız davetlerde takabileceğiniz cinsten doğrusu..

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