Davut Güloğlu ile Sıla Arasındaki Hakaret Davası Kesinleşti

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, sevilen şarkıcı Sıla’nın 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine Sıla’ya küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Sıla’nın bu iddia üzerine açtığı “Alenen Hakaret” suç duyurusunun ardından taraflar arasındaki dava görülmüş ve Davut Güloğlu 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık 2,5 yıl önce yaşanan olayda ünlü şarkıcılar karşı karşıya gelmişti. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Davut ve Şehirler Mitingi öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalar yapan sevilen şarkıcı Sıla’ya hakaret ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Sıla Gençoğlu, bu olayın üzerine Davut Güloğlu’ndan “Alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle davacı olmuştu. Bunun üzerine görülen davada 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu, itiraz hakkını kullanarak avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Kararını Verdi

Şarkıcı Davut Güloğlu’nun yaptığı başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, “eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu gerekçesiyle cezanın kanuni bağlamda uygulandığı” ifadesiyle Güloğlu’nun avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvuruyu reddetti. Bunun kararın ardından Davut Güloğlu’nun almış olduğu 8 bin 500 TL adli para cezası kesinleşmiş oldu.

Olayın Geçmişinde Neler Yaşandı?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Yenikapı’da düzenlenmesi kararlaştırılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi öncesinde sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, gündemin en önemli konusu haline gelmişti. Sevilen şarkıcı Sıla, darbeye kesinlikle karşı olduğunu ancak, Yenikapı’da düzenlenecek olan mitinge şov olduğunu öne sürerek katılmayacağını açıklayınca sosyal medya kullanıcıların hedefi haline gelmişti.

Sıla Gençoğlu’nun bu açıklamaları, sosyal medya dışında televizyon ekranlarına da taşmıştı. Katıldığı bir televizyon programında kendisine Sıla’nın yapmış olduğu bu açıklama hatırlatılan şarkıcı Davut Güloğlu, açıklama olarak “S… olsun gitsin” ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadenin üzerine harekete geçen Sıla Gençoğlu, avukatı aracılığıyla Davut Güloğlu’danşikâyetçi olmuş ve “Alenen hakaret” suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 2 Mayıs 2017’de görülen davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun bu cezası daha sonra para cezasına çevrilmişti.