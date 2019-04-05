Defne Samyeli Sevgilisini Yalnız Bırakmadı

Sahnelere bomba gibi geri dönen komedyen Cem Yılmaz, yeni şovu “Diamond, Elite, Platinum Plus” gösterilerine tüm hızıyla devam ediyor. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen ve seyirci rekorları kırmaya devam eden Cem Yılmaz’ı önceki akşamki gösterisinde yalnız bırakmayan bir isim daha vardı. Ünlü komedyenin bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Defne Samyeli, kızları Derin Talu ve Deren Talu ile birlikte Maslak Tim’de Cem Yılmaz’ı izleyerek ona sahne karşısından destek verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz uzun bir aranın ardından tekrar sahnelere döndü. Bugüne kadar sahnelediği bütün şovlarda izleyenlerini kahkahalara boğan başarılı komedyen, “Diamond, Elite, Platinum Plus” adını verdiği son gösterisinde seyircileri yine gülmekten adeta kırdı geçirdi. Önceki akşam İstanbul Maslak Tim’de sahne alan Cem Yılmaz’a en büyük desteği sevgilisi Defne Samyeli’nden geldi. Kızları Derin Talu ve Deren Talu ile birlikte şovu izlemeye gelen eski haber spikeri Defne Samyeli, magazin basınına görüntü vermemek için mekana kulis kapısından giriş yaptı. Daha sonra ünlü komedyenin şovunun bitmesinin ardından sevgilisiyle birlikte yine kulis kapısından çıktığı öğrenildi.

Cem Yılmaz’ın Şovuna Ünlü Akını Yaşandı

Uzun bir aranın ardından şovlarına geri dönen Cem Yılmaz’ın “Diamond, Elite, Platinum Plus” adlı yeni gösterisi merakla bekleniyordu. Bugüne kadar sahnelediği şovlarla herkesi gülmekten kırıp geçiren ünlü komedyenin yeni şovu da beklenildiği gibi büyük ilgiyle karşılandı. Önceki akşam Maslak Tim sahnesinde hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz’ın gösterisine adeta ünlü akını oldu. Başarılı komedyenin izleyicileri arasında yerini alan Teoman, şov öncesinde magazin basınına kısa açıklama yaptı. Cem’i sevdiğini ve bu sebeple bu akşam şova geldiğini belirten Teoman, “Biraz gülelim” diyerek salonun yolunu tuttu.

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen gösterisinin İstanbul sahnesini izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncular, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de vardı. Yakın zamanda anne ve baba olma heyecanını yaşayan çift, şova gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşadıklarını açıkladı. Bebeğine 9 aylık hamile olduğu bilinen Fahriye Evcen ise ünlü komedyenin şovunun sonlarına doğru zor anlar yaşadığını söyledi.