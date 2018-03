Bülent Ertekin

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, hem bölge halkına kan kusturuyor hem de Türkiye’ye karşı kirli bir algı operasyonu yürütüyor. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP), PYD’nin Afrin’in Raco ilçesinde onlarca kişiyi alıkoyduğunu ve zorla silah altına almak için evlere silahlı baskın düzenlediğini bildirdi.

“PYD askeri açıdan zor durumda. Cerablus, Münbiç ve diğer bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle militanlara ihtiyaç duyuyor. Halk büyük bir baskı altında. 14-45 yaş arasındaki herkesi zorluyorlar. PYD, götürdüğü insanlara 15 günlük eğitim verdikten sonra Esed askerlerine teslim ediyor. Sonra da savaşmaya gönderiliyorlar. 40 hanelik bir köyden 18 kişi PYD tarafından götürüldü. O köyde hayat durdu”

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için 60-75 yaşlarındaki babalarını kaçırıyor.

Muhammed, Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini ifade ederek, "Türk askeri önemli işlere imza atıyor. Afrin bölgesinde yaşayan insanları PKK'nın zulmünden kurtarmaya çalışıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için her gün Kur'an-Kerim okuyorum." diye konuştu.Terör örgütü PYD/PKK üyelerinin insanların evine zorla girdiğini, mallarına zarar verdiğini, paralarını çaldığını ve yiyeceklerini ellerinden aldığını anlatan Muhammed, Afrin'de geçimini zeytincilikle sağlayan halkın, bahçelerinin de terör örgütü üyelerince harap edildiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu.

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'da bazı evlerin çatısı ile sokaklara ABD bayrakları asıldı.

Bunlar, insanlık onur ve gururunu köpeklere yedirmiş adı insan lâkin vahşi bir kurttan aşağı olmayan caniler gurubudur. Bakarsanız hepside delikanlı görünsede

DELİKANLI DEĞİL,

BİZZAT ELİKANLI KATİLLERDİR.



DELİKANLILAR ımı görmek istiyorsunuz?

Hepside nasılda salına salına yürüyorlar.

Sanki,

YÜRÜYÜŞLERİ ÖLÜMÜ KORKUTUYOR.

NASILDA,

GURURLA,

HEYBETLE,

TESLİMİYET VE VAKARLA YÜRÜYORLAR!!!.

Onlar yürürken; millette

dualar,

sâlalar,

tekbirler,

yasinler,

fatihalar ile,

arkasından geliyor.

Gittiği her yere;

MERHAMET,

ŞEFKAT,

ADALET,

HUZUR,

SÜKÛN,

BEREKET getiriyor.

Örnek mi?

İşte;

ZEYTİN DALI OPERASYONU

veya

AFRİN OPERASYONU.

Okuyun...

Göreceksiniz...

Göreceksiniz ki



DELİKANLININ OLDUĞU YERDE

ELİ KANLININ BEŞ PARA DEĞERİ YOKTUR.



O Delikanlılar

AHMETLER...

MEHMETLER..

HASANLAR...

HÜSEYİNLER...



ZAFERİNİZ, ZAFERLERİNİZ MÜBAREK OLA

ERTUĞRUL'UN

OSMAN'IN,

FATİH'İN,

YAVUZ'UN,

KANUNİ'NİN,

ABDÜLHAMİD'İN,

DELİKANLILARI.....





Selâm ve dua ile.