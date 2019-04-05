Demet Şener’den Sevgilisine Övgü Dolu Sözler

Bir dönemlerin en gözde mankenlerinden olan Demet Şener, yeni birlikteliği hakkında samimi açıklamalar yaptı Eski eşi ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay’dan boşandıktan sonra zor zamanlar geçirdiğini ifade eden güzel isim yeni yelken açtığı ilişkisinde çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

İbrahim Kutluay ile olan boşanma sürecinde çok yıprandığını dile getiren Şener, herkesin mutlu olmayı hak ettiğini ve zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Karşısına güzel biri çıktığına çok mutlu olan Demet Şener, “Saklamadan mutlu bir aşk yaşıyoruz, henüz daha çok yeni ama çok mutluyuz.” diyerek ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin Basınına Samimi Açıklamalar Yaptı

Magazin basınının kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar veren Demet Şener, Cenk Küpeli ile başlayan ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyurması hakkında gelen soruya, hayatının hiç döneminde hiçbir şey saklamadığını ve emin olduğu duygularını da hiçbir zaman saklama ihtiyacı duymadığını söyleyerek cevap verdi.

Boşanma Sürecini De Açıkladı

“En güzeli iki tanınmış insansınız iki tane pırlanta gibi çocuğunuz varsa bunu adam gibi bitirmektir.” diyerek eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma sürecine de değinen Şener, bu süreçte çok yıprattığını ama çocuklarına hiçbir şey yansıtmadığını ifade etti.

Yaptığı bu özverili hareket sayesinde çocuklarının da gayet mutlu şekilde hayatlarına devam ettiklerini söyleyen eski manken, karşı tarafı da hiçbir zaman kötülemediğini, taraflardan birinin yanlış yaptığını ancak yanlış yapanın kendisi olmadığını sözlerine ekledi. Çocuklarının da işin içinde olduğu için herşeyi yakından görebildiklerini sözlerine ilave eden Şener, onların her şeyi algıladıklarını bu yüzden de çetrefilli işlere girişmeye gerek olmadığını kaydetti.

Mankenlik Hakkında

Ünlü sporcu İbrahim Kutluay ile evlendiği dönemde kariyerinin zirvesindeyken mankenliği bırakma kararı aldığı hatırlatılan Şener, hayatının hiçbir döneminde hiçbir şeyi bırakmış gibi hissetmediğini ve kendi örneğinin başka hiçbir yerde olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili olarak 17 yıl önce işini bırakmış daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi işine geri dönebilen başka kimsenin olmadığını söyleyen Demet Şener, bundan sonra da keyfi ne isterse onu yapacağını sözlerine ekledi.