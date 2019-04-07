Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay!

Bir süredir magazin basınını Cenk Küpeli ile yaşadığı aşkla meşgul eden eski manken Demet Şener’den yeni çarpıcı açıklamalar geldi. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile birlikteliğini hiçbir zaman gizleme gereği duymayan Şener, ilişkisi hakkında çocuklarının ne düşündüklerini açıkladı. Eski eşi ünlü eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte dünyaya getirdikleri İrem ve Ömer’in yeni aşkına olumlu baktığını belirten Demet Şener, çocuklarının onaylamayacağı bir ilişkiyi asla yaşamayacağını ifade etti.

Eski manken Demet Şener’in, iş adamı Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk konuşulmaya devam ediyor. Bir süredir yaptığı sosyal medya paylaşımları ve magazin muhabirlerine verdiği açıklamalar ile hem magazin dünyasını hem de sosyal medyayı meşgul eden Şener, yine çok konuşulacak birtakım açıklamaların altına imzasını attı. Bilindiği üzere ünlü ismin, eski eşi İbrahim Kutluay’dan iki çocuğu var. İrem ve Ömer’in Cenk Küpeli ile olan aşkına olumlu baktığını belirten Demet Şener, bu konuda içinin rahat olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark’ta bir davette görüntülenen Demet Şener, son dönemde sıklıkla konuşulan Cenk Küpeli ile olan birlikteliği hakkında, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile ilişkisinin nasıl devam ettiği sorusuna,”Keyifli bir şey yaşıyorum, mutluyum” cevabını veren eski manken Demet Şener, çocuklarının da yeni ilişkisini gayet olumlu karşıladığını belirtti.