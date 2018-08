DEMİREL'İ UNUT(TUR)MAK...

Bülent Ertekin

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Medine'de Temimdarî isimli bir tüccar yaşıyordu.

Bir gün Şam'da bir yağ kandili gördü, beğendi. "Bununla mescidimizi aydınlatır, dumanlar arasında veya karanlıkta namaz kılmaktan kurtuluruz" diye düşündü.

Çünkü Medine'de yağ kandili yoktu. Kimse de böyle birşeyin varlığını bilmiyordu. Karanlık çökünce mescidde hurma yaprakları yakılıyordu. Böylece ışık sağlanıyordu ama, etraf duman içinde kalıyordu.

Tüccar Temimdarî, yağ kandilini satın alıp Medine'ye getirdi ve mescidin tavanına astı. Görenler hem şaşırdılar, hem de biraz kızdılar. Nasıl olur da bir mescide Hıristiyan yapısı olan bir âlet sokulurdu? Herhalde Peygamberimiz bu işe kızacak, tüccar Temimdarî'yi azarlayacak diye bekliyorlardı.

Hazret-i Peygamber (s.a.v.) akşam namazı kıldırmak için mescide gelince kandili gördü. Nereden geldiğini sordu.

- Şam'dan, Ya Resûlâllah, dediler. Temimdarî getirdi. Peygamberimiz, Temimdarî'ye döndü. Herkes kızmasını beklerken, o gayet mülayim bir sesle:

- Temimdarî, dedi.

MÜSLÜMANLARA YENİLİK GETİRDİN. MESCİDİMİZİ KARANLIKTAN KURTARDIN. DİLERİM ALLAH DA SENİN KABRİNİ BÖYLE APAYDINLIK ETSİN.

NUR İÇİNDE KALASIN.

KUŞKUSUZ AHDE GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEFÂ GÖSTERMEK ÎMANDANDIR.”

(Hâkim, Müstedrek, I, 2)

Bunu niye yazdınız Bülent bey? diyebilirsiniz.

Sayın Cumhurbaşkanımız 06 MAYIS 2018 tarihinde AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasında

“Daha önce merhum Menderes’e, merhum Özal’a, merhum Erbakan hocamıza verdiğiniz emaneti şimdi biz muhafaza ediyoruz. Bayrağı düşürmeden hedefe varmaya çalıştık. Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç aklımızdan çıkartmadık.” dedi.

Burada haddim olmayarak şunu, sadece şunu söylemek isterim.

MİLLET;

VATANINA,

MİLLETİNE,

DİNİNE HİZMET

için bayrağı sadece ve sadece,

RAHMETLİ MENDERES, ÖZAL VE ERBAKAN HOCAYA vermedi

Aynı zamanda

RAHMETLİ SÜLEYMAN DEMİREL' e de verdi.

Burada ne olursa olsun

DEMİREL' i UNUTMAK

ve/veya

UNUTTURMAK

HEM MİLLETE,

HEM DE ONU SEVENLERE

BÜYÜK HAKSIZLIK VE VEFASIZLIKTIR!!!

Demirel ve ekibinin bu ülkeye yaptığı bir çok eseri ve şahaseri görmezden gelenler BENİM İÇİNDE, SİYASİ İNTİHAR OLAN SÖYLEM ve İCRAATLARINI ISITIP ISITIP TEMCİT PİLAVI gibi milletin önüne sunarlar. Kendilerince de haklı olabilirler. Bir düşünce ve dava olarak görürler, bende tüm düşünce ve davalarına saygı duyar, hürmet ederim. Lâkin bu saygı ve hürmet hiç bir şekilde bu ülke için yapılan onca eseri görmezden gelmemizi veya inkar etmemizi gerektirmez. Tıpkı günümüzde sayın cumhurbaşkanının onca yaptığı eseri görmezden gelip " NE YAPTI KARDEŞİM. YOL YAPMAKLA ÜLKE MEDENİYETLER SEVİYESİNE Mİ GELDİ " demekle EŞDEĞERDİR.

AK Parti ve başkanı sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve ekibinin kazandırdığı eserler sadece yol değil,

Köprüleri...

Havaalanları...

Hastaneleri...

Şehir hastanelerini...

Barajları...

Üniversiteleri...

Savunma sanayilerini vs vs vs görmezden gelmek gibi. Şimdi yıllar sonra gelecek bir nesil VATANA HİZMET EDENLERİ SAYARKEN R.TAYYİP ERDOĞAN ı UNUT(TUR)MASI 'na NASIL BİR TEPKİ GÖSTERİRDİNİZ ACABA?

Lütfen buna elinizi vicdanınıza koyun öyle cevaplayın.

Yıllar önce

SAĞ İKEN SEVMEYENLER/SEVEMEYENLER.

ÖLDÜKTEN SONRA DA SEVMEMEYİ DEVAM ETMEKTEDİRLER

Ne derseniz deyin,

Ne söylerseniz söyleyin...

DEMİREL, BU ÜLKENİN BİR GERÇEĞİDİR!!!

Ve bu ülkeye ölünceye kadar -hata ve kusurları dahi olsa- büyük eserler kazandırmıştır.

Bunun içindir ki

DEMİREL'İ UNUTTURMAK

TEMEL DEĞERLERİMİZ İLE ZITTIR.

Son sözüm.

KUŞKUSUZ AHDE GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEFA GÖSTERMEK İMANDANDIR.”

(Hâkim, Müstedrek, I, 2)

KİMSEDEN VEFA GÖRMESEM DE,

VEFA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM.”

(Hz.Ali)

Selâm ve dua ile...