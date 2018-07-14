“Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” isimli fotoğraf sergisi açıldı

Kahramankazan’da, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin 2’inci yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı.

Darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde şehit düşen9 Kahramankazanlı ile Türkiye genelinde şehit olan tüm kahramanlar için mevlit okutuldu.

Mevlide yoğun ilgi

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 2’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak, Ulu Camii de şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife,Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonrasında vatandaşlara lokum ve şerbet ikram edildi.

Fotoğraflarla 15 Temmuz

Bir diğer etkinlik ise “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” isimli fotoğraf sergisi oldu. Kahramankazan Belediyesi içindeki sergi alanında düzenlenen serginin açılışına Başkan Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ile şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Ertürk ve beraberindekiler kurdele kesiminin ardından, sergiyi gezdi. Sergide, darbe girişimi gecesinde Kahramankazan başta olmak üzere Türkiye genelinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergi, etkinliklerin sona ereceği 16 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

Sendikacılardan ziyaret

Ayrıca Türkiye’nin önde gelen sendikalarından da Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hava-İş Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Kahramankazan Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Ertürk tarafından ağırlanan sendikacılar daha sonra 15 Temmuz konulu sergiyi gezdi.

Unutmadık unutturmayacağız

Başkan Ertürk, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine altın kazınan bir destan yazdığını ifade ederek, “Aziz milletimiz, iman ve canla en modern ordulara karşı direnerekÇanakkale’yi geçilmez kıldıysa, ülkesini işgal eden düşmanları Kurtuluş Mücadelesi’nde bu topraklardan kovduysa, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan etti” dedi. 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Ertürk, “Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk Milleti’nden Allah razı olsun. Onların bu kahramanlıklarını sonsuza dek unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.